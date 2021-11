Lenda Valentino Rossi se despede da MotoGP em dia de vitória italiana na Espanha

Por Estadão - Estadão 11

A temporada da MotoGP terminou neste domingo com mais uma vitória do italiano Francesco Bagnaia, desta vez na etapa de Valência, na Espanha, mas ele teve que dividir os holofotes com o compatriota Valentino Rossi, que fez sua última corrida na motovelocidade e viveu um dia de homenagens. Ao fim da prova, enquanto Bagnaia celebrava no pódio, ao lado do espanhol Jorge Martín e do australiano Jack Miller, todos da Ducati, o multicampeão Rossi, décimo colocado, pulava e era carregado em meio a gritos na garagem de sua equipe.

A corrida começou com campeões definidos. O francês Fabio Quartararo, quinto colocado neste domingo, foi o campeão dos pilotos duas etapas atrás, na Emília-Romanha, enquanto a Ducati garantiu o título de construtores na etapa de Algarve, no final de semana passado, após Bagnaia terminar em primeiro. Com isso, ficou mais fácil concentrar as atenções na despedida de Rossi, que fez história na modalidade.

No clima de despedida, antes do início da corrida, todos queriam abraçar o lendário piloto italiano. Um dos abraços veio de outra lenda, só que do futebol. Em Valência para ver a disputa, Ronaldo Fenômeno se encontrou com Rossi, que abriu um sorriso e levantou as mãos em celebração ao ver que o craque brasileiro estava ali, conforme mostrou um vídeo divulgado pela organização da MotoGP.

As homenagens a Rossi se estenderam para dentro da pista. O vencedor da prova, Francesco Bagnaia correu usando um capacete com uma das pinturas icônicas que já estamparam os capacetes do italiano de 42 anos. Luca Marini, Franco Morbidelli, Celestino Vietti, Marco Bezzecchi, Stefano Manzi, Andrea Migno, Niccolò Antonelli e Alberto Surra fizeram o mesmo em suas respectivas categorias.

Na pista, Rossi largou em décimo e chegou a ocupar a nona colocação, mas terminou a corrida na mesma posição em que começou. Já Bagnaia largou em segundo lugar e foi jogado para terceiro, ficando atrás de Joan Mir e Jorge Martín. A ultrapassagem sobre Mir não demorou, enquanto a batalha com Martín foi um pouco mais difícil, terminando em uma ultrapassagem na curva 14.

Mir também foi deixado para trás por Jack Miller, que fechou o pódio 100% da Ducati, com o espanhol da Suzuki terminando em quarto. Quartararo, Zarco, Binder, Bastianini, Aleix Espargaró e Rossi, o homenageado do dia, fecharam o top 10.

Após o final da corrida, rodeado de pessoas, Valentino Rossi subiu na barreira que separa a arquibancada da pista e saudou a torcida por alguns segundos, enquanto era ovacionado. Bandeiras amarelas com o número 46 estampado balançavam em vários pontos do Circuito Ricardo Tormo no momento em que o piloto retornou para a moto e deu uma volta de despedida, acenando aos presentes e empinando. Ao terminar a volta de celebração, Rossi foi recebido por um corredor de pessoas nos boxes, inclusive por integrantes de outras equipes, até encontrar seus parceiros em mais uma explosão de gritos e palmas.

Aos 42 anos, Valentino Rossi anunciou a decisão de se aposentar no início de agosto deste ano, no meio da temporada, após o recesso de verão. Nove vezes campeão mundial, com sete títulos na categoria principal da MotoGP somado a conquistas nas categorias 125cc e 250cc, o piloto fez história na motovelocidade. Durante os anos, cultivou rivalidades icônicas, a principal delas com Max Biaggi. Mais recentemente, travou duelos importantes com Jorge Lorenzo e Marc Márquez.

Campeão pela última vez em 2009, o italiano vinha conseguindo boas colocações finais no ranking mundial, inclusive com três vice-campeonatos entre 2014 e 2016, mas a inevitável queda de rendimento começou a aparecer. Assim, desde 2019, quando ficou em sétimo na temporada, ele vem piorando na classificação geral, com o 15º lugar em 2020 e a 20ª colocação na temporada atual.

A melhor colocação neste ano foi na Áustria, quando terminou em oitavo. Já a última vez que conseguiu terminar entre os três primeiros foi em julho do ano passado, quando ficou em terceiro lugar no GP de Andaluzia, seu 199º pódio da categoria principal. Fãs que gostariam de ver Rossi chegando ao número 200 se mobilizaram nas redes sociais para pedir que os adversários abram caminho para ele, que brincou com a possibilidade.

