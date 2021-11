Inspirado com convocação à seleção, Edenilson faz dois e Inter bate Athetico-PR

Por Estadão - Estadão 9

O técnico Tite havia prometido não chamar jogadores que atuam no Brasil para a rodada das Eliminatórias para não atrapalhar o Brasileirão. Mas a suspensão de Casemiro o obrigou a chamar um novo volante, de emergência. Edenilson foi o escolhido e a lembrança do treinador o motivou diante do Athletico-PR. Antes da apresentação, o volante fez os dois Golda da vitória por 2 a 1, no Beira-rio.

O triunfo em um confronto direto com um concorrente às primeiras colocações do Brasileirão, na briga por vaga na Copa Libertadores, deixa o time gaúcho sonhando com o G-6, ao subir para os 47 pontos. Já os paranaenses, que podiam ultrapassar os rivais, seguem em 10º com 41 pontos.

Foi um jogo bastante quente no Sul, com nove cartões amarelos após entradas mais ríspidas, e marcado pelos belos gols do uruguaio Terans, que abriu o marcador, e de Edenilson, que virou o placar no segundo tempo para bela festa da torcida vermelha no Beira-rio. Maurício, ao fazer embaixadinhas no fim da partida, quase causa confusão.

O Athletico começou melhor e deu trabalho com Nikão e Terans inspirados. A melhor postura em campo foi compensada com vantagem. O uruguaio recebeu, passou por dois marcadores e não desperdiçou. O Inter reagiu rápido e empatou após boa trama. Edenilson concluiu a jogada para garantir o 1 a 1 antes do intervalo.

Na volta do intervalo, o Inter não queria dar chances aos visitantes e começou em cima. Palacios, substituto de Yuri Alberto, suspenso, quase vira, em chute assustando o goleiro Santos. Só dava Inter e a virada era questão de tempo.

Ela veio aos 19. O volante Jhonny fez bom desarme no meio e tocou para Maurício, que acabara de entrar. O meia bateu prensado com a marcação e a bola sobrou para Edenilson dar cavadinha e encobrir Santos para garantir uma bela e dura vitórtias no beira-rio.

O Inter volta a campo na quarta-feira, às 19 horas, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal. Um dia antes, na terça-feira, também às 19 horas, o Athletico-PR recebe o líder Atlético-MG, na Arena da Baixada.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 1 ATHLETICO-PR

INTERNACIONAL – Marcelo Lomba; Renzo Saravia (Heitor), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Johnny); Edenilson, Palacios (Gabriel Mercado) e Patrick; Matheus Cadorini (Maurício). Técnico: Diego Aguirre.

ATHLETICO-PR – Santos; Pedro Henrique (Jader), Thiago Heleno (Zé Ivaldo) e Nico Hernández; Marcinho, Christian (Bissoli), Cittadini e Pedrinho; Nikão (Pedro Rocha), David Terans e Renato Kayser (Carlos Eduardo). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS – David Terans, aos 37, e Edenilson, aos 40 minutos do primeiro tempo. Edenilson, aos 20 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Méndez, Marcinho, Rodrigo Lindoso, Thiago Heleno, Moisés, Victor Cuesta, David Terans, Maurício e Rodrigo Dourado.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

PÚBLICO – 10.046 presentes.

RENDA – R$368.000,00.

LOCAL – Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Estadao Conteudo

