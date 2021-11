França e Bélgica vencem pelas Eliminatórias e confirmam vaga na Copa do Mundo

Por Estadão - Estadão 4

Com goleada por 8 a 0, a França se garantiu na Copa do Mundo do Catar neste sábado, assim como a Bélgica, que também venceu pela 9ª rodada das Eliminatórias Europeias. A França atropelou o Casaquistão, com quatro gols de Mbappé, enquanto a Bélgica derrotou a Estônia por 3 a 1. Os resultados colocam as duas seleções vencedoras na liderança de seus respectivos grupos, sem possibilidades matemáticas de serem alcançadas na última rodada. A Holanda chegou a ficar perto da Copa, mas sofreu o empate de Montenegro no fim e decidirá a vaga na última rodada.

A França garantiu a vaga no Catar com um placar elástico sobre o Casaquistão, por 8 a 0, e abriu quatro pontos de vantagem na liderança do Grupo D, tirando as chances de classificação da Finlândia, que brigará por vaga na repescagem com a Ucrânia na última rodada, ainda nesta Data Fifa.

A França saiu na frente logo aos 6 minutos, com gol de Mbappé, completando de primeira um cruzamento pela esquerda. O atacante do PSG ampliou cinco minutos depois, aproveitando uma saída errada do goleiro. O artilheiro mostrou que o posicionamento estava em dia e marcou o terceiro aos 31, de cabeça. Já Coman completou a segunda assistência no jogo.

No segundo tempo foi a vez de Benzema ir às redes. O atacante do Real Madrid marcou 4 a 0 aos 10 minutos e ampliou aos 14, com assistências de Theo Hernandez e Mbappé. O volante Rabiot marcou de cabeça, em cobrança de escanteio, o sexto gol do francês. Terceiro maior artilheiro da França, Griezmann fez o sétimo em cobrança de pênalti. Mbappé abriu e fechou o marcador, com mais um gol no fim do jogo.

No Grupo E, o País de Gales até venceu a Belarus por 5 a 1, mas não conseguirá alcançar em pontos a seleção da Bélgica, que venceu a Estônia por 3 a 1. Os belgas chegam a 19 pontos e garantem classificação, enquanto os galeses precisam de apenas um empate na última rodada para irem à repescagem. A República Tcheca ainda possui chances nos critérios de desempate, caso vença e o País de Gales perca no jogo final.

A Bélgica abriu caminho para a Copa logo aos 11 minutos, com Benteke aproveitando falha do goleiro da Estônia. Com um chutaço de fora da área, Carrasco ampliou o placar para a Bélgica no início do segundo tempo. Erik Sorga diminuiu para a Estônia aos 25 minutos do segundo tempo, mas Thorgan Hazard marcou 3 a 1 logo depois e brecou uma possível reação dos adversários.

HOLANDA LEVA GOLS NO FIM E SE COMPLICA – Após abrir 2 a 0, a Holanda sofreu dois gols de Montenegro nos oito minutos finais e o jogo terminou 2 a 2. Os holandeses perdem a chance de garantir classificação antecipada, mas ficam na liderança do Grupo G, com 20 pontos, seguidos de perto por Turquia e Noruega, que têm 18 cada. Na próxima terça-feira, Holanda e Noruega fazem confronto direto, enquanto a Turquia visita Montenegro. Uma combinação ruim de resultados pode tirar os holandeses até da repescagem.

Memphis Depay, cobrando pênalti, marcou o primeiro gol da Holanda. O jogador ampliou no início do segundo tempo, completando cruzamento. Mas ainda deu tempo de Montenegro empatar, com gols de Vukotic e Vujnovic nos minutos finais.

Confira os outros resultados deste sábado: Bósnia e Herzegovina 1 x 3 Finlândia (Grupo D); Noruega 0 x 0 Letônia e Turquia 6 x 0 Gilbatar (Grupo G).

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

