Torres de apoio em obras da Vale caem, mas não há vítimas

Por Estadão - Estadão 9

A Vale informou neste sábado, 13, sobre a queda de duas torres do sistema preparatório para as obras de descaracterização das barragens Forquilhas I e II, da mina Fábrica, em Itabirito, Minas Gerais. No momento do tombamento, ocorrido na manhã desta sexta-feira, 12, não havia trabalhadores no local. A empresa afirma que as causas do acidente estão sendo apuradas.

Segundo a mineradora, a área foi isolada e os órgãos competentes já foram informados. Não houve feridos.

“Importante ressaltar que as torres não atingiram as barragens, as quais não tiveram alteração em suas condições de segurança. As estruturas da empresa passam por inspeções rotineiras de campo e são monitoradas permanentemente por uma série de instrumentos e pelo Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG)”, informou a Vale em nota.

O Programa de Descaracterização de Barragens da Vale é destinado às estruturas com alteamento a montante, método similar àquele empregado na barragem rompida em Brumadinho. A descaracterização das barragens a montante é um compromisso assumido pela Vale e uma obrigação legal, para aumentar a segurança das comunidades e das operações.

Denise Luna

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

