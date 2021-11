Em grande fase, Marcus D'Almeida conquista 6º título brasileiro de tiro com arco

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

O Campeonato Brasileiro de tiro com arco terminou neste sábado, em Maricá, no Rio de Janeiro, com títulos individuais de Marcus D’Almeida no masculino e de Ana Luiza Caetano no feminino. Para Marcus, que tem apenas 23 anos e vive uma grande temporada, foi o sexto ouro da carreira na disputa individual do torneio nacional.

Continua depois da publicidade

A medalha do jovem arqueiro veio após uma vitória por 7 a 1 sobre Bernardo Oliveira, que ficou com a prata, enquanto Matheus Zwick levou o bronze para casa. Marcus conquistou mais dois ouros, um na competição masculina por equipes, disputado ao lado de Marcelo Costa Filho e Mateus Almeida, e outro nas duplas mistas, atirando junto com Ane Marcelle.

Os três títulos deste sábado apenas reforçam o grande momento do atleta, nono colocado na Olimpíada de Tóquio. No final de setembro, nos Estados Unidos, ele se tornou o primeiro medalhista da história do Brasil na história do Mundial da categoria ao conquistar a medalha de prata. Seis anos antes, já havia feito história ao ganhar um ouro no Mundial Júnior, no que foi um anúncio do que estava por vir.

Advertisement

Na final, Marcus D’Almeida foi logo abrindo 4 a 0 sobre Bernardo. Sofreu um ponto e depois fez mais três seguidos para fechar a sexta conquista nacional individual com imponentes 7 a 1.

Continua depois da publicidade

Nas disputas femininas, Ana Luiza Caetano levou o ouro depois de vencer Marina Gobbi, de virada, por 6 a 2. A medalha de bronze ficou com Ane Marcelle, que levou o ouro nas duplas mistas com Marcus, batendo Ana Luiza e Marcelo Costa Filho na final, além de ter vencido a disputa feminina por equipes, ao lado de Ana Luiza e Natalie Souza.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].