Curry faz 40 pontos contra o Chicago Bulls e bate recorde de cestas de 3 na NBA

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

A vitória por 119 a 93 do Golden State Warriors sobre o Chicago Bulls na madrugada deste sábado rendeu um novo recorde a Stephen Curry, autor de 40 pontos no duelo. Desta vez, ele se tornou o jogador com mais cestas de três quando a conta inclui tanto a temporada regular quanto os playoffs. Oficialmente, ao fazer rankings individuais, a NBA não soma os números dos playoffs por uma questão de equidade, já que há atletas que jogam mais partidas.

Continua depois da publicidade

Curry acertou nove cestas de três durante a disputa e chegou ao total de 3.366 conversões do tipo na carreira, ultrapassando Ray Allen, campeão pelo Boston Celtics e pelo Miami Heats, que tem 3.358 e está aposentado desde 2014.

A ultrapassagem nos números oficiais não está tão distante, pois o armador dos Warriors tem 2.896 bolas de três durante temporadas regulares, atrás apenas do próprio Allen, com 2.973. Ou seja, está há 78 pontos de atingir o recorde para conseguir a ultrapassagem no ranking oficial.

Advertisement

Além das nove cestas de três, Curry fez outros 31 pontos contra os Bulls, portanto deixou a quadra como cestinha, com 40 pontos, além de ter dado cinco assistências e somado quatro rebotes. Assim, liderou os Warriors na vitória que mantém o time na liderança da Conferência Oeste, com 11 vitórias e uma derrota.

Continua depois da publicidade

Outro jogador que se destacou foi Luka Doncic, que fez um triplo-duplo na vitória por 123 a 109 do Dallas Mavericks sobre o San Antonio Spurs. O esloveno terminou a partida com 32 pontos, 12 rebotes e 15 assistências, ajudando a equipe a conquista a oitava vitória e ficar com a quinta colocação da Conferência Oeste.

James Harden, com 38 pontos na vitória por 120 a 112 do Brooklyn Nets sobre o New Orleans Pelicans, e Denis Schroder, que marcou 38 para ajudar o Boston Celtics a vencer o Milwaukee Bucks por 122 a 113, também fora destaques.

Confira os resultados da noite de sexta e madrugada de sábado:

Continua depois da publicidade

Charlotte Hornets 104 x 96 New York Knicks

Boston Celtics 122 x 113 Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers 98 x 78 Detroit Pistons

Houston Rockets 92 x 104 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 94 x 119 Phoenix Suns

New Orleans Pelicans 112 x 120 Brooklyn Nets

Oklahoma City Thunder 105 x 103 Sacramento Kings

San Antonio Spurs 109 x 123 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 105 x 96 Atlanta Hawks

Golden State Warriors 119 x 93 Chicago Bulls

Lakers 83 x 107 Minesota Timberwolves

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].