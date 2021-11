Biden escolhe ex-comissário da FDA para voltar a comandar a agência reguladora

Por Estadão - Estadão 2

Robert Califf, um ex-comissário da Food and Drug Administration (FDA, agência reguladora americana), é a escolha do governo do presidente Joe Biden para mais uma vez chefiar o órgão, que desempenha um papel crítico nos esforços para combater a pandemia. O presidente anunciou a indicação hoje, gerando críticas entre alguns legisladores e defensores dos pacientes, enquanto um importante grupo comercial da indústria saltou em seu apoio. Espera-se que o Califf seja confirmado.

“Como a FDA considera muitas decisões importantes em torno das aprovações de vacinas e muito mais, é fundamental que tenhamos uma mão firme e independente para orientá-la “, disse Biden. Mesmo assim, alguns legisladores e grupos de defesa foram rápidos em expressar oposição à nomeação, citando os laços de Califf com a indústria farmacêutica em um momento em que um debate sobre a redução do custo de medicamentos prescritos ocupava o centro do palco em Washington.

O senador democrata Joe Manchin, que votou contra a confirmação do Califf em 2016, disse que se oporia à sua nomeação mais uma vez, o que significa que a escolha de Biden exigirá o apoio dos republicanos para aprovação no Senado. “Exorto o governo a nomear um comissário do FDA que entenda a gravidade da epidemia de medicamentos prescritos e o papel do FDA na luta contra a ganância da indústria farmacêutica”, disse ele.

A Casa Branca, no entanto, expressou confiança de que a nomeação prevaleceria sem maiores obstáculos, observando que Califf foi confirmado por uma votação de 89-4 quando ele liderou o FDA pela última vez. Biden tem lutado para encontrar um indicado em parte porque havia falta de interesse no cargo e porque vários grupos de interesse brigaram por possíveis indicados, disse uma pessoa familiarizada com as deliberações. Fonte: Dow Jones Newswires.

Estadao Conteudo

