Casa Branca confirma encontro virtual de Biden com Xi Jinping no dia 15

O governo dos Estados Unidos confirmou nesta sexta-feira, 12, que o presidente norte-americano, Joe Biden, participará de reunião virtual com o presidente da China, Xi Jinping, na próxima segunda-feira, 15, em meio a diferentes tensões nas relações bilaterais entre as duas maiores economias do planeta.

Em comunicado, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que os dois líderes vão debater maneiras de “administrar responsavelmente” a competição de Washington com Pequim e discutir pontos em que os interesses se alinham.

Segundo ela, Biden ressaltará as “intenções e prioridades” dos EUA e expressar francamente as preocupações quanto à China.

O encontro acontecerá em um momento de deterioração dos laços entre as duas potências, com divergências em relação à soberania de Taiwan e à autonomia de Hong Kong, além suspeitas de violação de direitos humanos no país asiático.

Nesta semana, no entanto, as nações assinaram um compromisso para cooperar na área do clima, durante a Conferência das Nações Unidas para Mudanças CLimáticas (COP-26), em Glasgow, na Escócia.

