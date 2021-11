Qualicorp lança Qualiseguros, plataforma virtual de venda de produtos de seguros

Por Estadão - Estadão 8

A Qualicorp, plataforma de planos de saúde, informou nesta sexta-feira que está ampliando seu segmento de atuação com o lançamento de uma plataforma virtual de venda de produtos de seguros: o Qualiseguros. A plataforma, que funciona como um marketplace, faz parte da estratégia da Quali de oferecer produtos além do seu core business em saúde.

“Temos o plano de saúde como principal linha de negócio da Quali e agora, com o Qualiseguros, estamos oferecendo ainda mais segurança, cuidado e proteção aos nossos Clientes”, destaca em nota o CEO da Qualicorp, Bruno Blatt. Segundo a empresa, em diferentes frentes de seguros e assistência, a preços bem acessíveis, os clientes poderão contratar de forma descomplicada e 100% digital uma variedade de seguros.

Segundo a empresa, o marketplace da Quali confirma a sua estratégia de transformação em uma empresa multiproduto e multicanal. “A chegada da Quali neste segmento oferecendo seguros demonstra nosso compromisso de atender os clientes nos vários momentos da sua vida”, explica Blatt.

A novidade está disponível para todos os clientes e oferece, inicialmente, oito categorias diferentes de produtos: assistência pet, seguro para acidentes pessoais, seguro-auto, seguro-celular, seguro de vida, seguro para perda de renda, seguro residencial e responsabilidade civil profissional (proteção destinada a advogados e profissionais da saúde contra eventuais incidentes na rotina com pacientes).

O cliente da Quali encontra no marketplace produtos a partir de R$ 6,60 para contratação. Para contratá-los, basta acessar o site da plataforma qualiseguros.qualicorp.com.br ou acessar o portal do cliente e selecionar os produtos desejados.

Conforme a empresa, no site, é possível fazer a simulação da compra e comparar coberturas, assistências e serviços de diferentes seguradoras. Após escolher o seguro que melhor atende suas necessidades, o consumidor conclui a contratação em poucos minutos, de forma 100% online.

A cobertura do seguro passa a vigorar até 24 horas a partir da data de contratação, a depender do produto escolhido. O site conta ainda com um canal de dúvidas e orientações para a compra por meio do WhatsApp.

Beth Moreira

Estadao Conteudo

