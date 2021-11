Paul George comanda pela sexta vez seguida uma vitória dos Clippers na NBA

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Thunder, Timberwolves duas vezes, Hornets, Blazers e nesta quinta-feira à noite o Miami Heat. O Los Angeles Clippers emplacou seis vitórias seguidas na NBA com a assinatura de Paul George. O ala foi decisivo e o cestinha da equipe em todos os triunfos, desta vez com “modestos” 27 pontos no Staples Center, em placar apertado de 112 a 109.

Continua depois da publicidade

George já havia sido eleito o melhor jogador da NBA da semana passada – seu 10° prêmio desse estilo – e segue brilhando em quadra. Depois de um primeiro quarto impecável do Heat, com 40 a 25 e forte jogo do camaronês Bam Adebayo (cestinha da partida com 30 pontos), o ala chamou a responsabilidade e acabou garantindo ótima virada por somente três pontos de vantagem.

Além dos pontos, George roubou três bolas que poderiam complicar a vida da equipe da Califórnia. E distribuiu cinco assistências. No fim, o apagado Nicolas Batum conseguiu evitar o chute de três do Miami que levaria o jogo para a prorrogação.

Advertisement

Além de George, Jackson (22 pontos), Bledsoe (21) e Zubac (18) contribuíram bem no ataque dos Clippers. Depois de início ruim de temporada, com sequência de derrotas, a equipe agora soma 7 vitórias em 11 jogos na Conferência Oeste.

Continua depois da publicidade

Mesmo com todo o rigor que a NBA impõe para jogadores evitarem confusão em quadra, os últimos dias andam quentes na liga. Dia desses, Nikola Jokic, do Denver Nuggets, e Markieff Morris, do Miami Heat, se desentenderam em quadra e nesta quinta-feira, mais uma briga marcou a rodada.

Rudy Gobert comandava o Utah Jazz em busca de reação diante do Indiana Pacers e em um lance na defesa acabou deslocando Myles Turner, que desequilibrado, puxou seu calção antes de cair e ambos acabaram no chão. Ele não gostou do agarrão do rival e acabaram no famoso empurra-empurra e troca de ofensas. A arbitragem optou por expulsar a dupla nervosa.

Os Pacers venciam por 102 a 92 e o clima foi quente com Donovan Mitchell e Joe Ingles também eliminados do jogo por desentendimento no mesmo lance. A partida retornou, mas sem a virada que o vice-campeão buscava. Mesmo visitantes, os Pacers ganharam por 111 a 100.

Continua depois da publicidade

Confira os resultados desta quinta-feira:

Philadelphia 76ers 109 x 115 Toronto Raptors

Utah Jazz 100 x 111 Indiana Pacers

Los Angeles Clippers 112 x 109 Miami Heat

Confira os jogos desta sexta-feira:

Charlotte Hornets x New York Knicks

Boston Celtics x Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

New Orleans Pelicans x Brooklyn Nets

Houston Rockets x Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings

Memphis Grizzlies x Phoenix Suns

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Atlanta Hawks

Golden State Warriors x Chicago Bulls

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].