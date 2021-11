Líder de assistências, Scarpa celebra atuação e exalta coletivo do Palmeiras

Por Estadão - Estadão 9

O meio-campista Gustavo Scarpa comemorou a boa atuação individual pelo Palmeiras diante do Atlético-GO, mas exaltou a atuação coletiva da equipe, que chega à sexta vitória seguida no Brasileirão. Com participação direta em três dos quatro gols do Palmeiras na vitória por 4 a 0 sobre o time goiano na última quarta-feira, Scarpa amplia sua marca de mais passes para gols nesta edição do torneio, somando agora 14.

“A gente já conversou muito sobre minha posição. Abel sabe que minha posição de origem é por dentro, no meio. Mas sempre procuro me adaptar. Ele sabe que pode confiar em mim na ponta, na lateral. Foi um jeito que ele achou de eu jogar com o Veiga. Ele (Raphael Veiga) está em grande fase, tem qualidade, disposição. Mas valorizo também a atuação do time. Feliz pelas assistências, mas pela atuação do time também”, disse Gustavo Scarpa.

Scarpa deu passes para Raphael Veiga marcar o primeiro gol e fez a cobrança de falta para Rony ampliar o marcador. Depois, cobrando pênalti, o meia ainda tratou de fazer o terceiro do time alviverde.

Após a vitória pela 31ª rodada, o elenco palmeirense se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta quinta-feira. Os titulares fizeram treinamento na parte interna do CT, enquanto os demais atletas realizaram coletivo debaixo de chuva, com presença de alguns jogadores do sub-20.

O volante Felipe Melo, que foi poupado pelo segundo jogo seguido, e o lateral-esquerdo Jorge, que está em fase final de transição física, treinaram normalmente e deverão voltar ao time já na próxima rodada, contra o Fluminense, no próximo domingo, às 18h14, no estádio do Maracanã.

O Alviverde volta a treinar na manhã desta sexta-feira e finaliza, no sábado, a preparação para o jogo. Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras soma 58 pontos, a 10 do líder Atlético-MG, faltando sete rodadas para o fim da competição.

