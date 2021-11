Sampaio Corrêa bate Vila Nova e praticamente garante a permanência na Série B

Por Estadão - Estadão 9

O Sampaio Corrêa está cada vez mais perto de confirmar matematicamente sua permanência no Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite desta quinta-feira, no fechamento da 35ª rodada, recebeu o Vila Nova no Estádio Castelão, em São Luís (MA), e venceu por 3 a 0, com gols de Roney, Pimentinha e Léo Artur.

O resultado praticamente garante o Sampaio na segunda divisão, pois chegou a 46 pontos, em décimo lugar. O Londrina, que abre o Z4, a zona de rebaixamento à Série C, só pode chegar a 47. O placar também foi chamativo porque quebrou a invencibilidade do Vila Nova, que já durava dez jogos na competição e 13 na temporada. Mesmo com a derrota, o clube goiano está em situação confortável, com 44 pontos, em 13º lugar.

O cenário do jogo mudou completamente logo no primeiro lance de perigo. Aos três minutos, Pimentinha foi lançado no lado direito e tocou para o meio, encontrando Roney. Livre de marcação, ele arriscou o chute de fora da área e contou com desvio no zagueiro para vencer o goleiro Georgemy e abriu o placar.

Mais tranquilo com o gol e objetivo, o Sampaio dominou as ações do primeiro tempo e criou várias chances. Roney tentou mais duas vezes, em cabeçada perigosa e chute rasteiro. O Vila Nova respondeu com duas chegadas perigosas de Diego Tavares, com chute para fora, e Pedro Júnior, com chute desviado.

Apesar do segundo tempo ter iniciado truncado, o Sampaio controlou o jogo e definiu a vitória com mais dois gols. Aos 13 minutos, Léo Artur carregou a bola no meio-campo e tocou para Pimentinha. Na entrada da área, o atacante finalizou rápido, rasteiro, e ampliou.

Bem no jogo, Léo Artur teve chance incrível depois, com a bola raspando a trave. Aos 27 minutos, porém, recebeu passe de Pimentinha, na pequena área, e chutou de primeira para fazer o terceiro gol do Sampaio. Com a vantagem, o time maranhense controlou bem o jogo para confirmar o placar.

Os dois times voltam a campo no feriado segunda-feira, às 18h, pela 36ª e antepenúltima rodada. O Sampaio Corrêa visita o Náutico no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE), enquanto o Vila Nova recebe o Vasco no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 3 X 0 VILA NOVA

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Watson (Maurício), Allan, Nilson Júnior e Éder Lima; Betinho, Eloir (Léo Artur) e Ferreira; Roney (Jean Silva), Pimentinha (Gabriel Popó) e Ciel (Jackson). Técnico: João Brigatti.

VILA NOVA – Georgemy; André Krobel, Rafael Donato, Renato Silveira e Willian Formiga; Pedro Bambu (Tiago Real), Éder e Arthur Rezende (Kallyl); Diego Tavares (Kelvin), Pedro Júnior (Rafael Silva) e Alesson (Alan Grafite). Técnico: Higo Magalhães.

GOLS – Roney aos três minutos do primeiro tempo. Pimentinha aos 13 minutos e Léo Artur aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

CARTÕES AMARELOS – Eloir, Éder Lima, Betinho, Jackson e Jean Silva (Sampaio Corrêa). Willian Formiga (Vila Nova)

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Castelão, em São Luís (MA).

