Bolsas europeias fecham com ganhos moderados, de olho em dados do Reino Unido

As bolsas europeias fecharam com ganhos moderados nesta quinta-feira, em dia de liquidez contida nos mercados internacionais por conta de um feriado nos Estados Unidos. Indicadores fracos no Reino Unido disseminaram dúvidas sobre a recuperação econômica, mas também aliviaram a pressão sobre Banco da Inglaterra (BoE) por aumento dos juros na reunião de dezembro.

O índice Stoxx 600, que reúne as principais ações da região, encerrou a sessão em alta de 0,32%, a 485,29 pontos.

O Produto Interno Bruto (PIB) britânico cresceu 1,3% no terceiro trimestre ante o anterior, segundo informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país nesta quinta. A expansão foi mais fraca que a alta de 1,5% prevista por analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Já a produção industrial recuou 0,4% entre agosto e setembro, contrariando previsão de alta de 0,1%.

Os resultados justificam a decisão do BoE de manter a chamada taxa bancária inalterada em 0,1% na semana passada, no entendimento da Validus Risk Management. “Esta inseguro deixará o mercado inseguro sobre as chances de alta da taxa em dezembro”, avalia.

Com os dados no radar, o índice FTSE 100, referência na Bolsa de Londres, avançou 0,60%, a 7.384,18 pontos. As mineradoras Anglo American (+5,87%), Antofagasta (+4,33%) e BHP (3,89%) estiveram entre os destaques dos negócios londrinos, em meio à firme valorização dos metais.

O pregão foi marcado por um volume de transações mais reduzido que o normal, devido ao feriado do Dia dos Veteranos nos EUA, que manteve fechado o mercado de Treasuries. As bolsas de Nova York, no entanto, abriram.

Nesse cenário, o índice DAX, em Frankfurt, subiu 0,10%, a 16.083,11 pontos.

Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,20%, a 7.059,55 pontos, enquanto em Milão, o FTSE MIB aumentou 0,26%, a 27.633,20 pontos.

Nas praças ibéricas, o Ibex 35, de Madri, se elevou 0,54%, a 9.092,20 pontos.

Já o PSI 20, de Lisboa, teve alta de 0,06%, a 5.707,73 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires

André Marinho*

Estadao Conteudo

