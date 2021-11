Goiás vence o Coritiba e se mantém em quarto lugar na Série B

Por Estadão - Estadão 5

O Goiás se manteve no G4 – zona de acesso – do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Coritiba, por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, na Serrinha, em Goiânia (GO) pela 35ª rodada. A vitória segurou o Goiás em quarto lugar com 58 pontos, mesma pontuação do Avaí, em terceiro por ter uma vitória a mais: 16 a 15. Mas estão na briga ainda o CRB, com 57, em quinto, e o Guarani com 56 pontos, em sexto lugar. O Coritiba segue na vice-liderança com 61 pontos, um atrás do Botafogo que na quinta-feira enfrenta a Ponte Preta, em Campinas.

O primeiro tempo foi amarrado, nervoso e com poucas chances de gols. Mas o Goiás começou na pressão e quase abriu o placar aos oito minutos, quando Elvis deixou Dieguinho na frente com Wilson, mas o goleiro saiu bem, fechou o ângulo e rebateu. A sobra ficou com Nicolas que chutou bem e Henrique salvou quase em cima da linha.

Antes dos 20 minutos, o time da casa perdeu o atacante Nicolas. Ele deixou o campo machucado e em seu lugar entrou Bruno Mezenga, que mais tarde se tornaria um dos heróis do jogo. O Coritiba tentou administrar o jogo, mas pecou no ataque, sem mostrar nenhum poder de finalização.

O segundo tempo começou debaixo de chuva. A torcida se movimentava nas arquibancadas e soltou o grito de gol aos oito minutos. Elvis cobrou escanteio com efeito e o zagueiro David Duarte apareceu no segundo pau para cabecear com força.

O segundo gol foi parecido, de novo de bola parada. Desta vez Elvis cobrou falta em direção à área e Bruno Mezenga subiu para cabecear com estilo, de cima para baixo, no canto de Wilson, que ficou parado no centro do gol.

A torcida suportou a chuva e abraçou o Goiás de vez. O Coritiba sentiu os dois golpes quase seguidos e só diminuiu o placar aos 30 minutos, num lance confuso dentro da pequena área. Após cruzamento da linha de fundo pelo lado direito, Léo Gamalho ajeitou de cabeça e o zagueiro Guilherme Biro chutou em cima do goleiro. Depois dividiu com a defesa, a bola tocou mo bico da chuteira de Rezende, bateu no corpo de Dieguinho e Reinaldo aliviou atrás da linha. Só mesmo o VAR conseguiu confirmar o gol, com a bola ultrapassando toda a linha de gol. Contra de Dieguinho.

Os últimos minutos foram de tensão. O Goiás brigou para se segurar, diante de um Coritiba nervoso em busca da vitória, mas sem ter chances para isso. Não deu desta vez.

Com cada rodada virando uma decisão, na 36ª o Goiás vai enfrentar o Remo, ameaçado de queda, na segunda-feira às 18 horas, em Belém (PA). No domingo, o Coritiba volta para casa onde vai receber o lanterna e já rebaixado Brasil-RS, a partir das 18h15 horas.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 X 1 CORITIBA

GOIÁS – Tadeu; Dieguinho, David Duarte, Reynaldo e Artur; Caio (Luan Dias), Rezende (Iago Mendonça e Dadá Belmonte), Fellipe Bastos e Elvis; Alef Manga e Nicolas (Bruno Mezenga). Técnico: Glauber Rocha.

CORITIBA – Wilson; Natanael (João Vitor), Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Mateus Salles (Val) e Rafinha (Robinho); Waguininho, Léo Gamalho (William Alves) e Igor Paixão (Guilherme Azevedo). Técnico: Gustavo Morínigo.

GOLS – David Duarte aos oito, Bruno Mezenga aos 14 e Dieguinho, contra, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Paulo Cesar Zanovelli (MG).

CARTÕES AMARELOS – Alef Manga, Fellipe Bastos e Dieguinho (Goiás). Luciano Castán e Igor Paixão (Coritiba).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Serrinha, em Goiânia (GO).

