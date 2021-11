Foo Fighters vai estrelar filme de terror inspirado em novo disco

Por Estadão - Estadão 3

A banda Foo Fighters vai ganhar seu próprio filme. De acordo com informações divulgadas pelo próprio grupo na conta oficial do Twitter, eles irão estrelar o longa-metragem Studio 666, uma mistura de comédia com terror inspirada no último álbum da banda.

De acordo com o site de notícias Deadline, o filme irá mostrar o grupo se preparando para as gravações de Medicine at Midnight, seu 10º álbum, quando forças ocultas e sombrias ameaçam a gravação do disco e, é claro, também a vida dos músicos.

A trama de Studio 666 é inspirada em uma história do vocalista Dave Grohl. O roteiro, porém, ficou a cargo de Jeff Buhler e Rebecca Hughes, enquanto a direção é assinada por BJ McDonnell, responsável pelo filme B de terror Terror no Pântano 3.

O filme já foi gravado e a previsão é de chegar aos cinemas dos Estados Unidos em 25 de fevereiro de 2022. No entanto, Studio 666 ainda não tem distribuidora ou data de estreia no Brasil.

