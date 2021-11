Randolfe inicia recolhimento de assinaturas para CPI do orçamento secreto

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou na noite desta terça-feira (9) que começou a recolher assinaturas para pedir abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigue os repasses de verbas por meio do orçamento secreto.

Continua depois da publicidade

A medida acontece após o Supremo Tribunal Federal (STF) formar maioria para manter a decisão da ministra Rosa Weber que suspendeu os pagamentos via emenda de relator (RP-9), dispositivo utilizado no esquema de sustentação ao governo Jair Bolsonaro no Congresso, revelado pelo Estadão.

“ATENÇÃO! Começamos a reunir assinaturas para aprovar a criação da CPI do Orçamento Secreto (CPI do Bolsolão)!”, escreveu Randolfe no Twitter. O parlamentar foi responsável pelo requerimento que resultou na abertura da CPI da Covid, que investigou no Senado omissões e ingerências do governo federal no enfrentamento à pandemia.

Bruno Luiz

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].