Prêmio Jabuti 2021 divulga lista de livros e autores finalistas

O Prêmio Jabuti 2021 divulgou os dez finalistas de suas 20 categorias no início da tarde desta terça-feira, dia 9. Na lista, estão nomes como Daniel Munduruku, que concorre com três livros, Nara Vidal, João Anzanello Carrascoza, Lya Luft, Michel Laub, Armando Freitas Filho, Santiago Nazarian, Jeferson Tenório, Noemi Jaffe, José Falero, Leonardo Sakamoto, Patrícia Campos Mello e Bruno Paes Manso, entre outros escritores, pesquisadores, ilustradores e designers.

O Jabuti é o mais tradicional prêmio literário brasileiro. Em valor, ele perde para outras premiações, como o Prêmio São Paulo e o Oceanos, por exemplo. O vencedor do Jabuti ganha R$ 5 mil e a estatueta e o autor do “Livro do Ano” ganha o valor de R$ 100 mil.

Uma nova lista, com cinco finalistas, será revelada no dia 16. A cerimônia de premiação do Jabuti 2021 será no dia 25, novamente online por causa da pandemia, com transmissão pelo canal da Câmara Brasileira do Livro no YouTube. O ator Dan Stulbach será o mestre de cerimônia. E o escritor Ignácio de Loyola Brandão, imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) e cronista do Estadão, será homenageado como a Personalidade Literária do Jabuti.

Durante a cerimônia serão anunciados os vencedores de cada uma das categorias e também o “Livro do Ano”. Ganha o “Livro do Ano” a obra com a maior nota atribuída pelo júri entre os vencedores das categorias dos eixos Literatura e Não Ficção. Se houver empate, o prêmio de 100 mil é dividido. Em 2020, a poeta Cida Pedrosa foi a vencedora, com Solo Para Vialejo.

O curador do Prêmio Jabuti 2021 é o editor Marcos Marcionilo e integram o conselho Ana Elisa Ribeiro, Bel Santos Mayer, Camile Mendrot e Luiz Gonzaga Godoi Trigo.

