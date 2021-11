Com 50 pontos de Curry, Warriors vencem Hawks e exibem melhor campanha da NBA

Por Estadão - Estadão 8

O Golden State Warriors parece ter voltado de vez aos “velhos tempos”. A equipe da Califórnia venceu o Atlanta Hawks por 127 a 113, na noite desta segunda-feira, com show de Stephen Curry, e exibe agora a melhor campanha da NBA. Foi a nona vitória dos Warriors nos seus dez primeiros jogos nesta temporada regular.

Com cinco triunfos consecutivos, o time de São Francisco lidera a Conferência Oeste com sobras. Nem no Leste há equipes perto do alto aproveitamento dos Warriors, que vêm retomando as boas exibições desde a pré-temporada. A franquia vem de péssimas campanhas nas duas últimas temporadas, sem sequer avançar aos playoffs.

A sequência de lesões entre seus principais jogadores minaram o rendimento do time entre 2019 e a primeira metade de 2021. A queda de aproveitamento contrastara com as três finais consecutivas que os Warriors fizeram entre 2016 e 2018, com dois títulos e um vice. O elemento em comum nestas campanhas e na atual temporada é Stephen Curry.

O astro brilhou nesta segunda também como fazia nos “velhos tempos”. Foram 50 pontos, 10 assistências e sete rebotes. Só não mostra a pontaria de antes. Em 19 tentativas de três pontos, acertou nove. Seu aproveitamento costumava ser maior. Como vem sendo rotina nesta temporada, ele contou com a ajuda de Jordan Poole, responsável por 16 pontos, 3 a mais que Andrew Wiggins.

Ainda sem LeBron James, o Los Angeles Lakers suou para vencer o Charlotte Hornets por 126 a 123, em casa. O astro foi desfalque por conta de dores no abdome. Os anfitriões exibiram vantagem de 14 pontos, mas permitiram a aproximação dos visitantes nos segundos finais, o que forçou a disputa da prorrogação.

No tempo extra, o trio formado por Anthony Davis, Carmelo Anthony e Russell Westbrook. Davis obteve um “double-double” de 32 pontos e 12 rebotes. Westbrook foi ainda melhor, com um “triple-double” de 17 pontos, 14 assistências e 12 rebotes. Anthony contribuiu com 29 pontos.

Do outro lado, Terry Rozier, com 29 pontos, e LaMelo Ball, responsável também por um “triple-double” – 25 pontos, 14 rebotes e 11 assistências -, foram os destaques dos Hornets, que estão em nono lugar na Conferência Leste, com cinco vitórias e sete derrotas. Os Lakers, ainda irregulares, figuram em oitavo no Oeste, com seis triunfos e cinco revezes.

Atual vice-campeão da NBA, o Phoenix Suns também entrou em quadra e não decepcionou. Bateu o Sacramento Kings por 109 a 104, diante de sua torcida. Foi a quinta vitória seguida, que levou a equipe ao quarto lugar do Oeste, com seis triunfos e três derrotas,

Devin Booker foi o destaque do time, com 19 pontos e nove assistências. Chris Paul, líder da equipe, anotou 16 pontos, enquanto Mikal Bridges contribuiu com a mesma pontuação. Do lado dos Kings, Harrison Barnes foi o cestinha, com 26 pontos.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers 96 x 103 New York Knicks

Chicago Bulls 118 x 95 Brooklyn Nets

Dallas Mavericks 108 x 92 New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies 125 x 118 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 113 x 96 Miami Heat

Phoenix Suns 109 x 104 Sacramento Kings

Golden State Warriors 127 x 113 Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers 126 x 123 Charlotte Hornets

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks

Utah Jazz x Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers

