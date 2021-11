Ponte Preta vence CRB, aumenta invencibilidade e respira contra o rebaixamento

Por Estadão - Estadão 7

No duelo que fechou as disputas da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na noite deste domingo, a Ponte Preta respirou mais uma vez contra o rebaixamento. Jogando no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), o time paulista recebeu e venceu o CRB, pelo placar de 1 a 0, em um jogo bastante equilibrado. Léo Naldi, ainda no primeiro tempo, fez o único gol da partida que marcou o primeiro resultado positivo em casa após o retorno da torcida.

A Ponte Preta chegou a quatro jogos sem derrota e abriu quatro pontos do Z4, afinal chegou aos 42 pontos e o Londrina, primeiro time na zona da degola tem 38. Do outro lado, o CRB que está na parte de cima da tabela se complicou na briga pelo acesso. Além de perder a invencibilidade que durava quatro jogos, caiu para sexta posição com 54 pontos. O Goiás, primeiro time no G4, tem 55.

O primeiro tempo começou em ritmo lento, com as duas equipes se estudando no meio-campo e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Tanto que foi o CRB que criou a primeira boa chance, apenas aos 18 minutos, quando Guilherme Romão cruzou e Nicolas Careca bateu de primeira. Mas, a bola pegou muita força e acabou indo para fora.

A resposta da Ponte Preta veio em um chute na trave de Rafael Santos, aos 25 minutos. A partir daí, os donos da casa cresceram na partida e começaram a dominar as ações ofensivas. Depois de algumas chances desperdiçadas, abriu o placar aos 42 minutos. Léo Naldi apareceu na entrada da área e bateu rasteiro, no canto de Diogo Silva, que nada pôde fazer.

Na volta do intervalo, o CRB se mandou para o ataque em busca do gol de empate. Aos 14 minutos, Brandão recebeu na área e chutou forte. A bola, porém, explodiu na trave antes de sair. Do outro lado, a Ponte Preta respondeu com Moisés, que recebeu na entrada da área, cortou para dentro e bateu forte, mas a bola saiu por pouco.

Nos minutos finais, o ritmo da partida caiu bastante e aos 37 minutos, o goleiro Diogo Silva do CRB quase foi expulso. Ele derrubou Rodrigão em um lance de ataque. No primeiro momento, levou o vermelho, mas depois de analisar o VAR o árbitro anulou a expulsão. O time visitante ainda seguiu tentando o empate como dava, mas sem sucesso.

Os dois times voltam a campo no meio de semana para a disputa da 35ª rodada. Na quarta-feira, o CRB recebe o Londrina, no estádio Rei Pelé, às 21h30. Já na quinta-feira, a Ponte Preta joga mais uma vez no estádio Moisés Lucarelli quando vai encarar o líder Botafogo, a partir das 19h.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 0 CRB

PONTE PRETA – Ivan; Felipe Albuquerque, Rayan (Ednei), Fábio Sanches e Rafael Santos; Yago (Lucas Cândido), Léo Naldi (Marcos Júnior) e Fessin (Thalles); Niltinho (Iago), Rodrigão e Moisés. Técnico: Gilson Kleina.

CRB – Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Claudinei (Marthã), Jean Patrick (Wesley) e Diego Torres (Renan Bressan); Emerson Negueba (Pablo Dyego), Nicolas Careca (Júnior Brandão) e Jajá. Técnico: Allan Aal.

GOL – Léo Naldi, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

CARTÕES AMARELOS – Rodrigão (Ponte Preta) e Caetano, Claudinei, Jean Patrick e Emerson Negueba (CRB).

RENDA – R$ 36.055,00

PÚBLICO – 2.756 pessoas

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

