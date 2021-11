Avaí e CSA fazem duelo direto pelo acesso na Série B

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Avaí e CSA fazem um duelo direto pelo acesso, nesta segunda-feira, às 20h, no estádio da Ressacada, na abertura da 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o clube catarinense quer encaminhar a vaga entre os quatro, o time alagoano busca chegar no G4.

Continua depois da publicidade

O Avaí vem de um empate que não estava previsto nos planos. Na Ressacada, ficou no 1 a 1 com o Vitória. Com isso, acabou ficando na terceira posição, com 61 pontos e viu Botafogo e Coritiba se distanciarem, respectivamente, com 62 e 61 pontos.

O CSA, por outro lado, vem de três triunfos consecutivos, o último por 2 a 0 para cima do Remo, resultado que deixou a equipe na sexta posição, com 54 pontos. O Goiás, na quarta colocação, tem 55.

Advertisement

Confira os jogos da 35ª rodada da série B:

Continua depois da publicidade

SEGUNDA-FEIRA

20h

Avaí x CSA

Continua depois da publicidade

TERÇA-FEIRA

19h

Operário-PR x Remo

Confiança x Náutico

21h30

Cruzeiro x Brusque

QUARTA-FEIRA

19h

Brasil-RS x Guarani

21h30

Vasco x Vitória

Goiás x Coritiba

CRB x Londrina

QUINTA-FEIRA

19h

Ponte Preta x Botafogo

Sampaio Corrêa x Vila Nova

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].