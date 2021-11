Sicupira, um dos maiores ídolos da história do Athletico-PR, morre aos 77 anos

Por Estadão - Estadão 9

Barcímio Sicupira Júnior, conhecido no futebol como Sicupira, morreu, neste domingo, aos 77 anos, em Curitiba. O ex-atleta e comentarista esportivo sofria de problemas pulmonares. No mês passado passou por uma cirurgia e voltou para casa há duas semanas.

O velório de Sicupira, um dos maiores ídolos da história do Athletico-PR, será realizado nesta segunda-feira na Arena da Baixada. Na parte da manhã, a cerimônia será fechada para parentes e amigos. Os torcedores também poderão se despedir entre o meio-dia e as 16 horas. O corpo será cremado no final da tarde.

“Hoje é um dia de luto para o Athletico Paranaense e de tristeza indescritível para toda a torcida rubro-negra. Nosso maior artilheiro, o histórico Craque da 8, nos deixou. Assim como o seu legado, nossa saudade será eterna. Obrigado por tudo, Sicupira”, escreveu o Athletico-PR em suas redes sociais.

Nascido na cidade de Lapa (cerca de 70 quilômetros de Curitiba), em 1944, Sicupira atuou pelo Athletico-PR entre 1968 e 1976 e fez 158 gols. Durante este período, o meia voluntarioso vestiu a camisa do Corinthians durante o Campeonato Brasileiro de 1972 e fez dupla com Roberto Rivellino. Inclusive foi dele um gol nos acréscimos diante do Ceará, no Pacaembu, após bela virada.

