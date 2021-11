Real Sociedad derrota Osasuna e se mantém em primeiro no Campeonato Espanhol

Por Estadão - Estadão 8

Com uma partida disputada a mais, a Real Sociedad se manteve na liderança do Campeonato Espanhol, ao vencer, neste domingo, o Osasuna, fora de casa, por 2 a 0. Após 13 jogos, a equipe soma 28 pontos, contra 27 de Real Madrid e Sevilla, que também venceram no fim de semana.

O triunfo da Real Sociedad só foi conquistado na etapa final. Merino, aos 27 minutos, fez o primeiro gol da partida, enquanto Januzaj, em cobrança de pênalti, garantiu os três pontos bastante importantes para a equipe, que soma oito vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

O Sevilla voltou a grudar no Real Madrid, com os mesmos 27 pontos, ao vencer o clássico com o Betis, por 2 a 0, Acuña e Bellerín (contra), ambos os gols marcados no segundo tempo.

O Villarreal se afastou um pouco da zona de rebaixamento, ao bater o lanterna Getafe, por 1 a 0, gol marcado por Trigueros, aos dez minutos de partida. Já Mallorca e Elche ficaram no empate por 2 a 2.

