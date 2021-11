Raphinha marca pelo Leeds e homenageia Marília Mendonça; Arsenal vence Watford

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Assim como Neymar fez na vitória por 3 a 2 do PSG sobre o Bordeaux, o atacante Raphinha balançou a rede neste final de semana e aproveitou para homenagear a cantora Marília Mendonça, vítima fatal de um acidente de avião na última sexta-feira. Em grande fase, o jogador de 24 anos fez o único gol do Leeds no empate por 1 a 1 com o Leicester neste domingo, no Elland Road, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês.

Continua depois da publicidade

Na comemoração, Raphinha tirou a camisa do Leeds e exibiu outra peça de roupa que vestia por baixo do uniforme, estampada com a frase “Descanse em paz rainha da sofrência Marília Mendonça”. O ato rendeu a ele um cartão amarelo. Um dia antes, Neymar fez uma homenagem parecida, levantando a parte de cima do uniforme para exibir a frase “Serei seu eterno fã, Rainha da sofrência”, e não levou cartão.

Depois do gol marcado por Raphinha, um dos nomes convocados por Tite para defender a seleção brasileira nos próximos jogos das Eliminatórias, o Leeds sofreu o empate rapidamente, aos 28, com um gol anotado por Barnes. Ainda que o brasileiro viva um grande momento, principalmente após bons jogos pelo Brasil, o seu time não está bem e ocupa a 15ª colocação da liga inglesa, com 11 pontos, quatro atrás do Leicester.

Advertisement

O Campeonato Inglês teve mais jogos neste domingo, no encerramento da rodada, com outros jogadores da seleção em campo. Richarlison foi ao gramado pelo Everton para enfrentar o Tottenham, do lateral Emerson, em duelo que terminou empatado sem gols. O Tottenham é o nono colocado, com 16 pontos, enquanto o Everton ocupa a 11ª colocação, com 15.

Continua depois da publicidade

No Emirates Stadium, o Arsenal contou com um gol de Smith Rowe, aos 11 minutos do segundo tempo, para vencer o Watford por 1 a 0, resultado que o deixa na quinta colocação, com 20 pontos, assim como o quarto colocado West Ham, que leva vantagem no saldo de gols. O Watford é o 17º colocado, com dez pontos.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].