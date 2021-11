David Braz marca aos 50 minutos e Fluminense derrota Sport no Maracanã

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Com um gol chorado aos 50 minutos do segundo tempo, marcado pelo zagueiro David Braz, o Fluminense se reabilitou no Campeonato Brasileiro ao vencer por 1 a 0 o Sport, neste sábado à noite, no Maracanã, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Continua depois da publicidade

O empate sem gols parecia ser o resultado final para a frustração de pouco menos de quatro mil torcedores. A torcida já tinha perdido a paciência e gritava “time sem vergonha” nas arquibancadas. Mas, nos acréscimos, saiu o gol salvador.

Marlon cruzou do lado esquerdo e David Braz saltou entre dois marcadores para desviar de cabeça. A bola tocou na trave esquerda e entrou aos 50 minutos. A torcida explodiu nas arquibancadas e passou a cantar feliz da vida: “Para pra ver que começou o show do meu tricolor”.

Advertisement

Vindo de derrotas para Ceará e Santos, o time carioca também desencantou no ataque, porque não balançava as redes há três jogos. Com 42 pontos, vai terminar a rodada em oitavo lugar. Dono do pior ataque, com apenas 17 gols, o Sport continua na 17.ª posição, com 30 pontos e ameaçado pelo rebaixamento.

Continua depois da publicidade

O Fluminense foi melhor no primeiro tempo, com mais volume e mais finalizações. Chutou nove vezes, contra apenas três do Sport, bastante recuado e tímido nos contra-ataque. Apesar do domínio em campo, o time carioca não conseguia as infiltrações e não criava chances para finalizar dentro da área, em melhores condições de gol.

Até o experiente Fred tentou vir buscar o jogo no meio-campo, na tentativa de abrir espaços para furar o bloqueio defensivo pernambucano. Aos 16, Fred até balançou as redes, após receber um passe recuado de Samuel Xavier. Mas o lateral estava impedido quando recebeu o lançamento. O VAR foi acionado e anulou o gol. A outra boa chance saiu somente aos 38, quando Fred rolou para Jhon Kennedy, mas ele errou e isolou a bola por cima do travessão.

No intervalo, o técnico Marcão optou pela entrada de Cazares no lugar de Jhon Arias. Mas o Sport se comportou bem em campo, ocupando bem os espaços e não dando chances para o Fluminense. Além disso, passou a se arriscar no ataque. Ameaçou num chute de Sander, mesmo sem ângulo, e que Marcos Felipe espalmou para escanteio aos 13 minutos.

Continua depois da publicidade

A melhor chance do jogo aconteceu aos 27, quando Cazares foi lançado pelo lado direito e levantou para o outro lado. Luiz Henrique, de frente, bateu de primeira. A bola saiu em diagonal, passou pelo goleiro Mailson e tocou na trave esquerda. Ela ainda passou por trás do goleiro e saiu do lado esquerdo.

Cazares ainda armou jogadas para finalizações de Lucca, de cabeça, e de Caio Paulista, para fora. Passados os lances de perigo, um susto. José Welison, volante do Sport, subiu na dividida com Lucca e ao cair bate a cabeça no chão. Ficou desacordado por alguns instantes e deixou o campo de ambulância, ainda com dificuldades de respirar. Foi encaminhado para um hospital para exames detalhados.

Após os 45 minutos, a torcida passou a vaiar. Mas nos acréscimos, saiu o gol da vitória.

Na 31.ª rodada, o Fluminense vai enfrentar o Grêmio, terça-feira, às 21h30, em Porto Alegre (RS). O Sport jogará na quarta-feira em casa diante do América-MG.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 x 0 SPORT

FLUMINENSE – Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Martinelli (Yago Felipe), Arias (Cazares) e Luiz Henrique (Lucca); Fred (Caio Paulista) e Jhon Kennedy (Abel Hernández). Técnico: Marcão.

SPORT – Mailson; Everthon, Rafael Thyere (Pedro Henrique), Sabino e Sander; Marcão Silva, José Welison (Cristiano), Hernanes e Luciano Juba (Ronaldo Henrique); Paulinho Mocellin e Tréllez (Everton Felipe). Técnico: Gustavo Floretin.

GOL – David Braz, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Marlon (Fluminense); Luciano Juba (Sport).

ÁRBITRO – Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA – R$ 113.799,50.

PÚBLICO – 3.677 pagantes (3.870 total).

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].