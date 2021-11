Neymar faz 2 gols e homenageia Marília Mendonça em vitória do PSG sobre Bordeaux

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Neymar e Mbappé comandaram a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Bordeaux por 3 a 2 na tarde deste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Francês. O camisa 10 do time parisiense fez os dois primeiros gols da partida e comemorou mostrando uma camisa com frase em homenagem à cantora sertaneja Marília Mendonça, que morreu nesta sexta-feira em um trágico acidente aéreo, aos 26 anos.

Continua depois da publicidade

“Serei seu eterno fã, rainha da sofrência. Descanse em paz, Marília Mendonça”, dizia a mensagem na camisa de Neymar. O primeiro gol do brasileiro aconteceu no minuto 25, quando ele recebeu na área, limpou o lance e bateu no canto. Depois, aos 42, Neymar carregou pela esquerda, tabelou com Mbappé, que tocou de calcanhar, e finalizou novamente no canto para fazer 2 a 0. Na comemoração do segundo gol, mais uma homenagem de Neymar para a Marília Mendonça. O atacante fez uma dancinha e um coração com as mãos para a cantora.

Após duas assistências para Neymar, foi a vez de Mbappé receber de Wijnaldum na cara do gol aos 18 minutos do segundo tempo e só empurrar para o fundo das redes. Quando o jogo caminhava para a reta final, o Bordeaux esboçou uma reação. Aos 33, Elis recebeu cruzamento e chutou para o gol, fazendo 3 a 1. Já nos acréscimos, Niang tabelou com Briand e diminuiu para 3 a 2, fechando o placar.

Advertisement

Líder isolado do Campeonato Francês, o PSG chega a quatro jogos sem perder na competição, com três vitórias e um empate. Com 34 pontos, o time de Mauricio Pochettino lidera com vantagem de 10 pontos para o vice-líder. O Bordeaux briga na parte de baixo da tabela. O clube tem apenas 12 pontos e está em 16º, a três pontos da zona de rebaixamento.

Continua depois da publicidade

O Bordeaux buscará a recuperação após a Data Fifa, quando volta a campo para enfrentar o Metz. Já o PSG buscará manter a boa série de resultados diante do Nantes na próxima rodada do torneio francês.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].