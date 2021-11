Coritiba perde para o Náutico e tem a liderança ameaçada na Série B

Por Estadão - Estadão 10

O Coritiba deu bobeira na tarde deste sábado ao perder para o Náutico, que não tem mais chances de subir para a Série A, pelo placar de 2 a 0, no estádio dos Aflitos, no Recife, e corre o risco de perder a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, na sequência da 34ª rodada.

Ainda na liderança, com 61 pontos, o Coritiba tem que torcer para o Botafogo não vencer o Vasco, neste domingo, em São Januário. Apenas cumprindo tabela, o Náutico voltou a vencer depois de três jogos e chegou aos 48, na oitava colocação.

Antes do jogo, o Náutico prestou uma homenagem à cantora Marília Mendonça, que faleceu aos 26 anos, na última sexta-feira, em um acidente aéreo. Músicas de sua autoria foram tocadas nas caixas de som dos Aflitos.

A partida começou com Léo Gamalho quase abrindo o placar para o Coritiba logo aos quatro minutos. Anderson fez grande defesa. O lance acordou o Náutico, que, apesar de não ter chances de acesso, passou a ter mais a posse da bola e pressionar.

Aos 16, Caio Dantas mostrou oportunismo ao completar desvio na primeira trave após cobrança de escanteio e abriu o placar para o Náutico. Na busca pelo empate, o Coritiba acertou o travessão com Igor e depois assustou em chute de Robinho.

O Coritiba recebeu um balde de água fria logo aos sete minutos do segundo tempo. Depois de dois cruzamentos, a bola sobrou para Rhaldney mandar no cantinho. O time paranaense sentiu e o nervosismo tomou conta da partida.

Por discutirem, Jean Carlos, do Náutico, e Gustavo Bochecha, do Coritiba, foram expulsos pelo árbitro. Já nos acréscimos, Luciano Castán fez o gol de honra dos paranaenses ao aproveitar cruzamento de Rafinha. Após a partida, foi a vez de Marcial, do time pernambucano, receber o vermelho.

O Náutico volta a campo na terça-feira, contra o Confiança, às 19 horas, no Batistão, em Aracaju (SE). Na quarta, o Coritiba faz um confronto direto com o Goiás, às 21h30, na Serrinha, em Goiânia (GO). Os jogos são válidos pela 35ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

NÁUTICO 2 x 0 CORITIBA

NÁUTICO – Anderson; Thássio, Rafael Ribeiro, Camutanga (Carlão) e Júnior Tavares; Rhaldney (Djavan), Matheus Trindade (Jailson), Matheus Jesus (Marciel) e Jean Carlos; Vinícius e Caio Dantas. Técnico: Hélio dos Anjos.

CORITIBA – Wilson; Natanael (Matheus Alexandre), Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val (Gustavo Bochecha) e Robinho (Rafinha); Waguininho, Léo Gamalho (William Alves) e Igor Paixão (João Vitor). Técnico: Gustavo Morínigo.

GOLS – Caio Dantas, aos 16 minutos do primeiro tempo. Rhaldney, aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Matheus Trindade e Jean Carlos (Náutico).

CARTÕES VERMELHOS – Jean Carlos (Náutico); Gustavo Bochecha (Coritiba).

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).

