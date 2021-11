Cruzeiro vence Londrina em confronto direto respira contra a queda na Série B

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Com gol de Thiago na reta final do segundo tempo, o Cruzeiro venceu o Londrina na noite desta sexta-feira, por 1 a 0, no estádio do Café, em Londrina, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto era direto contra o rebaixamento à Série C de 2022. O time mineiro encerrou uma série de quatro jogos sem vitória na competição e subiu para o 11º lugar, com 43 pontos. Cinco a mais que o Londrina, que se manteve em 17º, com 38.

Continua depois da publicidade

Pressionados pela vitória, Londrina e Cruzeiro tiveram chances de balançar as redes. Os mineiros tiveram ligeira superioridade e exigiram pelo menos duas grandes defesas do goleiro César, que completou nesta sexta-feira sua centésima partida pelo time paranaense.

O Londrina criou a primeira chance aos 11 minutos, quando Lucas Ventura saiu jogando errado e Jhonny Lucas arriscou chute forte, cruzado. A bola passou rente a trave do goleiro Fábio, arrancando o grito de gol dos torcedores nas arquibancadas.

Advertisement

Mas o Cruzeiro não se intimidou e viu como alternativa as jogadas pelo alto. Aos 15, Giovanni cobrou escanteio e Eduardo Brock cabeceou forte, obrigando César a fazer boa defesa. Depois, aos 42, foi a vez de Wellington Nem cruzar na área e Thiago finalizar nas mãos de César.

Continua depois da publicidade

O ritmo do segundo tempo foi praticamente o mesmo da etapa inicial. Os times demoraram a criar oportunidades de gol. Aos 25, após escanteio da esquerda, o zagueiro Marcondes ganhou da marcação pelo alto e cabeceou forte, no meio do gol, obrigando Fábio a defender no reflexo.

O Cruzeiro teve tranquilidade e na reta final apertou o ritmo contra o Londrina. Aos 34, Vitor Leque chutou duas vezes e parou no goleiro César. Até que aos 37 a bola entrou. Felipe Augusto cruzou da esquerda, Thiago antecipou a marcação e mandou para as redes.

Em desvantagem, o Londrina foi para o tudo ou nada nos minutos finais, mas parou na forte marcação mineira, que segurou a vitória até o apito final.

Continua depois da publicidade

O Londrina volta a campo na quarta-feira para enfrentar o CRB, às 19 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Já o Cruzeiro joga na terça-feira diante do Brusque, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 0 X 1 CRUZEIRO

LONDRINA – César; Matheus Bianqui (Jean Henrique), Marcondes, Augusto (Saimon) e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas e Marcelo Freitas (Celsinho); Roberto (Marcelinho), Zeca e Caprini (Luiz Henrique). Técnico: Márcio Fernandes.

CRUZEIRO – Fábio; Rômulo, Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto (Jean); Lucas Ventura, Adriano (Flávio) e Giovanni (Ariel Cabral); Wellington Nem (Claudinho), Bruno José (Vitor Leque) e Thiago. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOL – Thiago, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Alexandre Tavares de Jesus (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Saimon e Zeca (Londrina); Felipe Augusto, Lucas Ventura, Adriano e Flávio (Cruzeiro).

PÚBLICO E RENDA – Não divulgados.

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].