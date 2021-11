Mayke celebra plena recuperação e agora busca resgatar ritmo de jogo no Palmeiras

Por Estadão - Estadão 6

Mayke tem tudo para iniciar o clássico com o Santos no banco de reservas, com a manutenção de Marcos Rocha no time do Palmeiras. Após ficar um tempo afastado, o lateral-direito festeja, contudo, a plena recuperação de artroscopia no joelho e espera ganhar alguns minutos em campo na Vila Belmiro, domingo, para começar a resgatar o ritmo de jogo. Como o titular está suspenso na final da Libertadores, contra o Flamengo, dia 27, em Montevidéu, ele sabe que vai ser aproveitado cada dia mais para ir bem fisicamente ao Uruguai.

Nesta sexta-feira, após mais um duro treino na Academia de Futebol, no qual Abel Ferreira dedicou bom tempo para armar como vai querer seu time posicionado em campo na Vila Belmiro, Mayke não escondeu a satisfação pela volta aos campos.

“Vinha sentindo dores e inchaços no joelho e em alguns momentos ficava sem muita força para apoiar a perna direita, então decidimos fazer a artroscopia e melhorou 100%”, disse Mayke. “A recuperação foi muito boa e estou muito bem para voltar e ajudar a equipe dentro de campo.”

Com quatro vitórias seguidas, o Palmeiras resgatou o sonho do título nacional, apesar dos 10 pontos de distância do líder Atlético-MG, e vai até a Baixada Santista em busca de mais um triunfo para manter vivas as esperanças de desbancar os mineiros, contra quem ainda tem confronto direto em casa.

“O Campeonato Brasileiro é muito difícil e com duas vitórias consecutivas o time vai para a parte de cima da tabela. Agora que pegamos o rumo das vitórias, o objetivo é continuar e vamos firmes para o clássico contra o Santos”, enfatizou Mayke.

O Palmeiras vai tentar frear a empolgação do Santos, que ganhou seus dois últimos jogos, para seguir como principal adversário do líder Atlético-MG. Também seguirá sua caminhada na busca pela equipe ideal para a final da Libertadores. Gustavo Scarpa ganhou a vaga de Luiz Adriano na rodada passada contra o Grêmio e espera seguir no time.

