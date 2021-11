Messi desfalca novamente PSG e vira dúvida para jogo entre Argentina x Brasil

Por Estadão - Estadão 5

Depois de não ir a campo no empate por 2 a 2 contra o RB Leipzig na terça-feira, pela Liga dos Campeões, Lionel Messi também vai desfalcar o Paris Saint-Germain na partida deste sábado contra o Bordeaux, pelo Campeonato Francês. A ausência do craque argentino foi confirmada nesta sexta-feira pelo técnico Mauricio Pochettino. Com problemas na coxa e no joelho, o jogador também é dúvida para o duelo entre Argentina x Brasil, marcado para o dia 16 de novembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.

A partida diante do Bordeaux será a quarta em que o camisa 30 da equipe parisiense não entra em campo por causa de uma lesão depois dos duelos com o Metz e o Montpellier no final de setembro, quando machucou o joelho esquerdo. O craque argentino voltou a sentir a região na partida contra o Lille, no dia 29 de outubro, quando foi substituído no intervalo contra o Lille.

Segundo a imprensa espanhola, o atacante de 34 viajou para Madri nesta quinta-feira para uma consulta na mesma clínica médica onde tratou uma ruptura de ligamentos do joelho esquerdo, em 2015. Segundo o corpo médico do Paris Saint-Germain, Messi vem sentindo um desconforto nos tendões da coxa esquerda e dores no joelho.

Uma publicação do jornal francês Le Parisien sugere que o problema de Messi seja uma inflamação, causada por uma série de pancadas sofridas no duelo com o Lyon, no dia 19 de setembro, pelo Campeonato Francês.

Mesmo sem estar 100% fisicamente, o capitão da seleção argentina foi convocado pelo técnico Lionel Scaloni, que deve aguardar até o último momento para saber se vai poder contar com o jogador.

A Argentina volta a campo pelas Eliminatórias na próxima sexta-feira, dia 12, para enfrentar o Uruguai, em Montevidéu. Cinco dias depois, o time de Messi encara a seleção brasileira no Bicentenário de San Juan. O time albiceleste é segundo colocado na classificação, com 25 pontos.

