Prejuízo ajustado da Embraer soma R$ 179,7 milhões no 3º trimestre

Por Estadão - Estadão 1

Advertisement

Advertisement

A Embraer registrou um prejuízo líquido de R$ 234,2 milhões no terceiro trimestre, reduzindo perdas em relação ao mesmo período do ano passado, quando o indicador foi negativo em R$ 797,5 milhões. No critério ajustado, as perdas foram de R$ 179,7 milhões no período, informou a fabricante de aeronaves na manhã desta sexta-feira (5) em balanço enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Continua depois da publicidade

O prejuízo líquido ajustado exclui o Imposto de Renda e a contribuição social diferidos e do impacto líquido, após imposto dos itens especiais que eventualmente tenham sido contabilizados.

O Ebitda alcançou R$ 380,7 milhões no período, ante R$ 1 milhão um ano antes. No critério ajustado, o indicador marcou R$ 410,7 milhões. Com isso, a margem Ebitda ajustada no terceiro trimestre foi de 8,2%, ante margem negativa de 1% em igual intervalo de 2020.

Advertisement

A receita líquida da companhia, por sua vez, alcançou R$ 5 bilhões de julho a setembro, alta de 22% sobre igual intervalo do ano anterior.

Continua depois da publicidade

Juliana Estigarríbia

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].