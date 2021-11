CRB vence o Sampaio Corrêa em casa e só não entra no G4 pelo saldo de gols

Por Estadão - Estadão 9

O CRB está vivo na briga pelo acesso à Série A de 2022. Na noite desta quinta-feira, o time alagoano venceu o Sampaio Corrêa, por 1 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), no encerramento da 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Emerson Negueba fez o gol da partida.

Com a vitória, o CRB aparece em quinto lugar, com 54 pontos. Mesma pontuação que o Goiás (4º), mas atrás na classificação devido ao saldo de gols: 13 a 8. Já o Sampaio Corrêa, que teve a estreia do técnico João Brigatti, ficou com os mesmos 40 pontos e em 13º lugar, ainda com riscos de rebaixamento.

Mais do que vencer e seguir sonhando com o acesso, o CRB encerrou nesta quinta-feira uma sequência de oito jogos sem vitória como mandante. A última vitória havia acontecido apenas em 12 de agosto, numa vitória sobre o Brusque, por 3 a 0.

Os 45 minutos iniciais foram de domínio do CRB, que teve mais posse de bola e criou as principais oportunidades de gol. Consequentemente, o goleiro Luiz Daniel, do Sampaio Corrêa, foi muito exigido e precisou trabalhar para segurar o empate parcial de 0 a 0 até o intervalo.

O momento de mais efetividade do CRB aconteceu entre os 20 e 30 minutos. Aos 23, após cobrança de escanteio de Diego Torres, Caetano cabeceou com estilo, no chão, e o goleiro Luiz Daniel foi buscar, fazendo linda defesa. Quatro minutos depois foi a vez de Jajá finalizar e parar no goleiro.

No final do primeiro tempo o Sampaio Corrêa conseguiu equilibrar o confronto e ao menos viu seu sistema defensivo não ficar tão exposto. Um alívio após a forte pressão do time da casa.

No segundo tempo, o CRB voltou em ritmo ainda mais ofensivo. Logo aos dois minutos, Diego Torres foi derrubado por Allan dentro da área e o árbitro marcou pênalti, mas o lance foi revisado pelo VAR e a penalidade foi anulada.

Não demorou e, após tanta pressão, o CRB conseguiu abrir o placar. Aos nove minutos, Reginaldo tocou para Emerson Negueba, que passou pela marcação e chutou forte, entre a trave e o goleiro.

Com a vantagem, o CRB administrou o resultado, viu o Sampaio Corrêa buscar o empate e poderia ter feito o segundo gol para selar a vitória. Num dos lances, aos 25, Nicolas Careca recebeu ótimo passe e chutou cruzado pela linha de fundo, perdendo boa oportunidade.

O Sampaio Corrêa mostrou cansaço no final da partida, viu o CRB ter a bola em seus pés e ainda acertou a trave aos 42 minutos, em cabeceio de Pablo Dyego, no último lance importante do confronto na capital alagoana.

O CRB volta a campo no domingo para enfrentar a Ponte Preta, às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Enquanto Sampaio Corrêa receberá o Brasil de Pelotas no mesmo dia, mas às 18h15, no estádio Castelão, em São Luís (MA).

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 0 SAMPAIO CORRÊA

CRB – Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão (Celsinho); Claudinei, Jean Patrick e Diego Torres; Emerson Negueba (Pablo Dyego), Nicolas Careca (Júnior Brandão) e Jajá. Técnico: Allan Aal.

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Maurício, Allan (Gui Campana), Nilson Júnior e Mascarenhas; Betinho, Márcio Araújo (Léo Artur) e Baraka; Jean Silva (Roney), Jackson (Ciel) e Jarro Pedroso (Diego Cardoso). Técnico: João Brigatti.

GOL – Emerson Negueba, aos 9 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

CARTÕES AMARELOS – Betinho e Jarro Pedroso (Sampaio Corrêa).

CARTÃO VERMELHO – Léo Artur (Sampaio Corrêa).

PÚBLICO E RENDA – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

