Governo troca chefe da Sudene; general da reserva do Exército é nomeado

O governo federal trocou o comando da Superintendência do Desenvolvimento do (Sudene), autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, chefiada pelo ministro Rogério Marinho. Evaldo Cavalcanti da Cruz Neto foi exonerado nesta quinta-feira, “a pedido”, do cargo de superintendente do órgão, que ocupava desde março do ano passado. Para o lugar dele, foi nomeado o general da reserva do Exército Carlos Cesar Araújo Lima.

A mudança está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira.

