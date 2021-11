Calleri treina e pode reforçar o São Paulo diante do Bahia

Por Estadão - Estadão 7

A reapresentação do São Paulo foi com novidade. Desfalque nos dois últimos jogos do clube no Campeonato Brasileiro, o argentino Calleri participou de algumas atividades junto com os atletas que foram titulares na vitória diante do Internacional, por 1 a 0, no Morumbi, no último domingo.

O atacante, autor de três gols no Brasileirão, está em fase final de recuperação de um edema na coxa. Caso siga evoluindo ao longo da semana, estará em campo diante do Bahia, em jogo marcado para este domingo, às 18h15, na Arena Fonte Nova, pela 30ª rodada.

Calleri, inclusive, não foi a única novidade do treino desta terça-feira. Rogério Ceni contou com a volta de Rodrigo Nestor, que havia sofrido uma lesão no tornozelo. Ele treinou junto com os jogadores considerados reservas e mostrou boa movimentação.

Sem suspensos e com os prováveis retornos de Calleri e Rodrigo Nestor, o São Paulo só não terá o meia William e o volante Luan para o embate deste domingo. O primeiro passou por uma artroscopia no joelho, enquanto Luan sofreu uma avulsão tendínea no adutor da coxa.

Um provável São Paulo para enfrentar o Bahia tem: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Orejuela, Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Reinaldo; Rigoni e Calleri (Luciano).

A vitória diante do Internacional tirou o São Paulo da briga contra o rebaixamento e o colocou na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. O time paulista é o 12º colocado, com 37 pontos. O Corinthians, em sexto, soma 44.

