Vereadores não vacinados contra Covid podem ser barrados de entrar na Câmara de Cachoeiro

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 53

Advertisement

Advertisement

Está tramitando na Câmara de Cachoeiro de Itapemirim o Projeto de Resolução Nº 17/2021, de autoria do vereador Diogo Lube (PP), que pretende barrar a entrada de pessoas não vacinadas contra Covid-19 nas dependências do Legislativo Municipal.

Continua depois da publicidade

Pela proposta, os vereadores, servidores efetivos, comissionados ou temporários, estagiários, munícipes e os demais colaboradores da Câmara Municipal, que participam ou exerçam suas funções no âmbito de domínio administrativo do Legislativo, que ingressam nas dependências da Casa de Leis, ainda que esporadicamente, deverão apresentar certificado atualizado de vacinação contra a Covid.

A recusa na apresentação do comprovante de imunização, sem justa causa, poderá resultar em infração administrativa, disciplinar ou contratual e, em especial, acarretar o registro de falta injustificada, quando impossibilitado o exercício das funções pelo descumprimento da resolução, com a realização do respectivo desconto remuneratório; o reconhecimento de inassiduidade habitual, abandono de cargo ou violação a dever ou a proibição funcional; a instauração de procedimento administrativo cabível; rescisão do contrato temporário; exoneração do servidor ocupante de cargo em comissão; rescisão do estágio; e aos munícipes, impedimento de entrar nas dependências da Câmara.

“Considerando que é direito de todo servidor trabalhar em ambiente adequado, que preserve sua integridade física, moral, mental e psicológica e o equilíbrio entre a vida profissional e familiar e que a atuação do servidor deve obedecer princípios e valores no âmbito das dependências da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim”, justificou Diogo Lube.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].