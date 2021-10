Vereadores discutem com Bombeiros atrasos na liberação de alvarás em Cachoeiro

Por Redação - Redação 3

Advertisement

Advertisement

Na última quarta-feira (20), os vereadores de Cachoeiro de Itapemirim se reuniram com representantes do Corpo de Bombeiros no município, para discutir a possibilidade de representação da corporação no Conselho do Plano Diretor Municipal (CPDM), já que a entidade é responsável pela análise de projetos e acompanhamento de grandes obras.

Continua depois da publicidade

O encontro reuniu o presidente da Casa, Brás Zagotto (PV); o diretor de Operações do Corpo de Bombeiros no ES, coronel Germano Felipe Wernersbach; o comandante do 3º Batalhão de Bombeiros em Cachoeiro, tenente-coronel Herbert de Carvalho; e o secretário Municipal de Segurança, Francisco Inácio Daroz; além dos vereadores Ely Escarpini (PV), Léo Cabeça (PDT), Paulo Grola (PSB) e Sandro Irmão (PSD); e servidores da Câmara.

Outro assunto mencionado foram as reclamações sobre atrasos na liberação do alvará dos Bombeiros, o que, segundo o tenente-coronel Herbert, na grande maioria das vezes, ocorre devido à demora do próprio interessado em reverter as falhas apontadas pelos analistas da corporação.

Vereadores recebem boa notícia

Uma notícia que agradou aos vereadores foi a abertura em breve de Postos Avançados do 3º Batalhão em Marataízes e Mimoso do Sul, assim como já ocorreu em Castelo. “São células de apoio importantíssimas para os municípios que os recebem, mas também para Cachoeiro, que ficará menos desguarnecida”, disse o coronel Felipe, ao apresentar um resumo sobre o trabalho dos Bombeiros.

Continua depois da publicidade

Segundo ele, a corporação tem um grande portfólio de prestação de serviços, que inclui, entre outros, a prevenção e combate a incêndios, salvamento, vistoria e análise de projetos.

Além disso, lembrou, os bombeiros têm sido chamados a prestar serviços não habituais, como a fiscalização do cumprimento de normas municipais relativas à pandemia, e o desenvolvimento de programas especiais, como o Bombeiros do Futuro, projeto social dirigido à formação de crianças e adolescentes.

O tenente-coronel Herbert foi convidado a comparecer à Câmara na próxima sessão, que será realizada na terça-feira (26).

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].