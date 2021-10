Sul do ES abre mais de 6,7 mil empregos em nove meses; veja os saldos das cidades

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 19

Os avanços da vacinação e o arrefecimento da pandemia impactaram diretamente na economia capixaba e, consequentemente, no mercado de trabalho. De janeiro a setembro deste ano, foram criadas 45.541 empregos no Estado, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta terça-feira (26) pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

No Sul do Espírito Santo, foram gerados 6.784 novas vagas nos nove primeiros meses do ano e 679 vagas em setembro. Em Cachoeiro de Itapemirim, maior cidade da região, os números também são positivos: foram 2.892 empregos nos nove primeiros meses do ano e, só em setembro, 460 vagas foram abertas.

A tendência capixaba também é seguida pelos demais Estados do país. Segundo especialistas consultados pelo Estadão, o mercado financeiro já esperava o avanço no saldo de empregos em setembro. No Brasil, foram 313.902 novas vagas.

O Ministério do Trabalho informou, ainda, que 2,077 milhões de trabalhadores seguiram com garantia de emprego em setembro, por conta das adesões ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm). Para cada mês de suspensão ou redução de jornada pelo programa, o trabalhador tem o mesmo período de proteção à sua vaga.

