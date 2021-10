Subestação de energia vai beneficiar mais de 350 mil moradores no Sul do ES

Por Redação - Redação 25

Nesta quarta-feira (20), a EDP, distribuidora de energia elétrica no Espírito Santo, inaugurou a nova Subestação Safra, em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. O empreendimento, que recebeu investimento de R$ 38 milhões, vai beneficiar mais de 354 mil habitantes da região.

A cerimônia de inauguração contou com a participação Renato Casagrande, governador do Estado; Victor Coelho, prefeito de Cachoeiro do Itapemirim; Josemar Machado Fernandes, prefeito de Atílio Vivácqua; João Marques da Cruz, presidente da EDP no Brasil; João Brito Martins, vice-presidente de Distribuição da Companhia; e Fernando Saliba, diretor da EDP no Espírito Santo.

Durante a construção da subestação, a obra erguida em uma área de 11 mil metros quadrados, gerou 300 postos de trabalho. A instalação conta com três níveis de tensão, (138/69/13,8 kV), e promoverá um importante reforço no abastecimento da região sul do Estado, que antes dependia de uma única fonte de energia, proveniente da subestação Cachoeiro.

A operação do empreendimento será telecomandada via Centro de Operações Integradas (COI). Totalmente digitalizada, a unidade possui os mais modernos sistemas de supervisão, comando, controle e proteção.

Além disso, conta com videomonitoramento para segurança, o que também permite aos operadores do COI visualizarem, de forma remota, as operações e serviços realizados nos equipamentos de alta tensão.

“Para a EDP, é motivo de orgulho contribuir para o fortalecimento da infraestrutura energética do sul capixaba, colaborando com o desenvolvimento econômico da região e assegurando mais qualidade e segurança ao serviço prestado aos nossos clientes”, afirma João Marques da Cruz, presidente da EDP no Brasil.

Subestação faz parte de Investimento recorde

A nova Subestação Safra faz parte do investimento recorde de cerca R$ 3 bilhões da EDP no Estado, programado para o período entre 2021 e 2025. Esse montante corresponde a quase o dobro do que foi investido no perídio entre 2016 e 2020.

O aporte tem como foco a expansão da rede, preparando o sistema elétrico para o desenvolvimento das 70 cidades da área de atuação; melhorias operacionais; redução de perdas, como o combate ao furto de energia; investimento em digitalização e atendimento ao cliente. Para isso, a Companhia entende ser necessária uma rede de distribuição segura, confiável, monitorada e flexível.

