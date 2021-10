Solenidade marca passagem de comando do 3º Batalhão em Alegre

Por Redação - Redação 10

Na manhã desta segunda-feira (18), foi realizada a solenidade da passagem de comando do 3º Batalhão da Polícia Militar. O Tenente Coronel Ricardo Otávio da Rocha passa a exercer o cargo de comandante da unidade em substituição ao Senhor Tenente Coronel Emerson Fabrício Bariani.

O evento que foi realizado no auditório da unidade, contou com a presença do subcomandante-geral da PMES, coronel Ronaldo Mutz, do comandante e subcomandante do 3º Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR), coronel Gunther Wagner Miranda e tenente coronel Fabio Fachetti, representando o comando do 9ºBPM, o Major Carlos José Laurencini Palaoro, do comandante da 10ªCIA Ind, Major Walter Francisco de Araulo Filho, do comandante da 9ª Cia Ind, Major Luciano Nunes Buzin, do comandante da 15ªCIA Ind, Major Nério Pereira Filho, do deputado estadual Coronel Alexandre Quintino, além de oficiais da unidade e praças do serviço administrativo representando a tropa.

Em sua fala, o tenente coronel Emerson Bariani, cumprimentou as autoridades presentes e agradeceu ao comandante-geral a oportunidade de comandar o 3ºBPM. Pontuou o plano de ação que foi planejado durante seu comando, destacando as conquistas alcançadas, além do empenho da tropa, o comprometimento e eficiência nos resultados.

O Subcomandante-geral da PMES, coronel Ronaldo Mutz, parabenizou o desempenho do tenente coronel Emerson Bariani e destacou a importância da continuidade no planejamento estratégico. Deu boas vindas ao novo comandante, o tenente coronel Ricardo Otávio da Rocha e frisou: “é necessário buscar melhorias na estrutura e nos equipamentos, promover meios para melhorar a eficiência e principalmente valorizar seu efetivo. Em nível macro, o comando precisa estar perto dos seus comandados, visando a criar relações de trabalho que resultem satisfação e produtividade”.

