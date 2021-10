Seminário trará grandes nomes do turismo e da cultura para Revelar Cachoeiro

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 14

Cachoeiro de Itapemirim é um celeiro de talentos. Além de Roberto Carlos, seu filho mais conhecido, há Sérgio e Raul Sampaio, Rubem e Newton Braga, Luz del Fuego, Carlos Imperial e Jesse Valadão. E é para entender como a cidade pode mostrar esses grandes nomes para o mundo e também atrair o turista para a região, surgiu o projeto Revelar Cachoeiro.

E o turismo desponta no pós-pandemia. Os dados mostram que o setor foi um dos mais afetados pelas consequências da Covid-19. Mas, resiliente, já começa a tomar fôlego: para dar uma ideia, o setor turístico registrou alta de 25% nas vagas formais de trabalho ocupadas no mês de julho deste ano, comparado com o mês anterior.

Além disso, o segmento econômico deve retomar seu lugar de destaque no país, já que antes da pandemia ele representava 8,1% do Produto Interno Bruto do Brasil (PIB). No total, o turismo emprega 6,9 milhões de pessoas.

Potencial para atrair esses visitantes e gerar movimento econômico, Cachoeiro tem de sobra. Isso foi mostrado em reportagens e vídeos desenvolvidos pelo AQUINOTICIAS.COM, que apontaram para destinos incríveis tanto na área urbana quanto na rural.

Assim, para coroar o projeto, o Revelar Cachoeiro trará, nos dias 3 e 4 de novembro, um seminário que contará com grandes nomes da cultura e do turismo do país. O evento será no hotel Bristol, em Cachoeiro de Itapemirim, no entanto, todo o evento será transmitido por meio do canal no YouTube (www.youtube.com/portalaquinoticias) e a participação é gratuita.

A realização é do Grupo Folha do Caparaó (portal AQUINOTICIAS.COM), em parceria com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e conta com o apoio do Sebrae, Sicoob Sul, Unimed Sul Capixaba, Selita, Bristol Easy Cachoeiro, Banestes, Governo do Estado do Espírito Santo e Chef Mio.

Experiências para Revelar Cachoeiro

Entre os convidados que trarão experiências que deram certo, está o ex-secretário de Turismo de Minas Gerais, Gustavo Arrais. Dono de um currículo extenso, Arrais trará técnicas para mostrar que há muitas – e certeiras – formas que podem ser usadas para vender um destino.

“A palestra vai mostrar como dar essa visibilidade aos produtos. Ela tem muito a ver com produtos, operadoras, agências. É a receita de bolo para que cada cidade chegue no lugar de destaque que almeja. O lado prático de como uma agência de turismo vai comprar aquela cidade, ver aquela cidade e mostra-las aos seus clientes”, avalia.

O jornalista e escritor, Jobatê Medeiros, também fará uma palestra falando de seu livro “Roberto Carlos: por isso essa voz tamanha”. Jotabê conta em seu livro pesquisas reunidas durante 35 anos trabalhando na cobertura de Roberto Carlos, que o Rei gosta muito de Cachoeiro e a relação da cidade com ele é verdadeira. Sobre não explorar a cultura e o turismo, ele foi direto.

“Acho que falta perder a modéstia e ficar mais arrogante. É o maior artista brasileiro e nasceu em Cachoeiro. Estive na casa onde ele cresceu na última vez que estive na cidade, e não é bem cuidada. Não tem um acervo na verdade, tem uma referência geográfica”, explica.

Música e turismo

O amor à música move o jornalista Edu Henning. E isso no sentido literal da palavra. Viajante contumaz para destinos com histórias de grandes ídolos do cenário cultural mundial, ele tem histórias preciosas para somar ao Revelar Cachoeiro.

“Todas essas cidades mantêm vivas as memórias desses ídolos. É sobre isso que vou falar no Revelar Cachoeiro. E essas cidades brilham por meio de iniciativas particulares. As empresas e fundações fomentam os negócios. Dessa forma, não há ali um dinheiro público absurdo. E há muito que pode ser replicado em Cachoeiro”, avalia.

Inscrições

Acesse bit.ly/revelarcachoeiro e inscreva-se gratuitamente ou aponte o seu celular para o QR CODE. Os participantes que acompanharem o seminário receberão certificado. Todo o evento será transmitido por meio do canal no YouTube e a participação é gratuita.

Programação do Seminário Revelar Cachoeiro

03 de Novembro

14h • Abertura oficial

– Renato Casagrande, governador do Estado do Espírito Santo

– Victor Coelho, prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

– Elias Carvalho Soares, diretor do Grupo Folha do Caparaó – GFC

16h • Jotabê Medeiros, jornalista e autor da biografia “Roberto Carlos: por isso essa voz tamanha”

17h • Painel sobre o cantor Roberto Carlos, trazendo suas histórias e um profundo debate sobre como desenvolver economicamente o município usando a força da marca “Roberto Carlos”

18h • Talk show com as músicas do Rei Roberto Carlos

04 de Novembro

8h30 • Barry Charles Silva, secretário de Turismo de Varginha

9h30 • Edu Henning, jornalista e crítico musical

10h30 • Samir El Ghaoui, secretário da Turispetro (Secretaria Municipal de Turismo de Petrópolis), “Como minha cidade desenvolve o turismo baseado na marca Família Real”

14h • Gustavo Arrais, ex-secretário de Estado de Turismo de Minas Gerais

16h • Palestras com a diretores da Associação de Turismo de Conservatória falando sobre o sucesso nas ações de turismo no distrito de Valença (RJ)

18h • Encerramento do seminário com apresentação musical de um grupo de seresteiros de Conservatória

