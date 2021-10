Seminário mostrará técnicas para levar Cachoeiro ao topo da lista de destinos turísticos

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 31

Quando vamos a um mercado fazer as compras do mês, o que nos leva a escolher um produto em detrimento do outro? E se a loja que você frequenta decidir espalhar os produtos aleatoriamente pelas prateleiras, sem quaisquer ordem ou classificação? Fica difícil achar o que se procura, não é?

O exemplo do supermercado casa bem com o que precisa ser pensado para o setor de turismo. Os visitantes são os clientes, os consumidores. E, o destino final é o produto que precisa ser exposto nas vitrines. E de forma que esse público encontre facilmente o que está procurando.

Dono de um extenso currículo, o ex-secretário de Turismo de Minas Gerais, Gustavo Arrais, traz essa metáfora para mostrar que há muitas – e certeiras – técnicas que podem ser usadas para vender um destino. Ele falará sobre esse processo durante o seminário Revelar Cachoeiro, que acontece nos dias 3 de 4 de novembro, no hotel Bristol, em Cachoeiro de Itapemirim

Conhecida por ser berço de importantes nomes da música e da literatura, Cachoeiro se mostra como uma cidade com vocação para atrair visitantes. Mas é preciso acertar o alvo, encontrar aquele turista que quer conhecer a cidade que é mãe de tantos nomes importantes para a cultura brasileira. Ainda usando a metáfora das compras, é preciso embalar a cidade e seus encantos e colocá-la num lugar de destaque da prateleira.

“Por isso uso o exemplo do mercado. Em meio a tantos produtos, como um ou outro consegue se sobressair? Como um determinado destino consegue se destacar em meio a tantos outros lugares? Para isso existe técnica, uma série de ações que as cidades podem adotar para se destacarem nesse supermercado imaginário”, explica.

Destinos turísticos e visibilidade

Arrais salienta ainda que é preciso estar visível para o público. Usando o mesmo exemplo das compras no mercado, esconder um produto é colocar o pacote de biscoitos junto com as embalagens de sal. Ou seja, o consumidor não vai encontrar.

“E a palestra vai mostrar como dar essa visibilidade aos produtos. Ela tem muito a ver com produtos, operadoras, agências. É a receita de bolo para que cada cidade chegue no lugar de destaque que almeja. O lado prático de como uma agência de turismo vai comprar aquela cidade, ver aquela cidade e mostra-las aos seus clientes”, avalia.

Todo o evento será transmitido por meio do canal www.youtube.com/portalaquinoticias e a participação é gratuita. A realização é do Grupo Folha do Caparaó (portal AQUINOTICIAS.COM), em parceria com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

FAÇA AQUI A SUA INSCRIÇÃO

Veja a programação completa do seminário Revelar Cachoeiro:

03 de novembro

14h

Abertura oficial com as presenças do governador do Estado, Renato Casagrande, do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho e do diretor do Grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho Soares.

16h

Palestra com Jotabê Medeiros, jornalista e autor da biografia “Roberto Carlos: por isso essa voz tamanha”.

17h

Painel sobre o cantor Roberto Carlos, trazendo suas histórias e um profundo debate sobre como desenvolver economicamente o município usando a força da marca “Roberto Carlos”

18h

Talk show com as músicas do Rei Roberto Carlos

04 de novembro

8h30

Palestra com Barry Charles Silva, Secretário de Turismo de Varginha.

9h30

Palestra com Edu Henning, jornalista e crítico musical.

10h30

Palestra com Samir El Ghaoui, Secretário da Turispetro (Secretaria Municipal de Turismo de Petrópolis), “Como minha cidade desenvolve o turismo baseado na marca família Real”.

14h

Palestra com Gustavo Arrais, ex-secretário de Estado de Turismo de Minas Gerais.

16h

Palestras com a diretores da Associação de Turismo de Conservatória falando sobre o sucesso nas ações de turismo no distrito de Valença (RJ).

18h

Encerramento do seminário com apresentação musical de um grupo de seresteiros de Conservatória.

SOBRE GUSTAVO PESSOA ARRAIS

Histórico Profissional:

Presidente do Fornatur – Fórum de Secretários de Estado do Brasil ( 2017/2018) eleito por unanimidade pelos 27 secretários de turismo nacionais.

Vice Presidente do Fornatur – Fórum de Secretários de Estado do Brasil ( 2016 /2017)

Secretário de Estado de Turismo de Minas Gerais em exercício (2018)

Secretário de Estado Adjunto de Turismo de Minas Gerais (2016 a 2018)

Membro do CNT – Conselho Nacional de Turismo (2016/2018)

Presidente da Câmara de Regionalização Nacional – MTur (2017/2018)

Presidente do Sindicato de Hotéis Bares e Restaurantes

Vice-Presidente da Federação dos Circuitos Turísticos do Estado de Minas Gerais (2012-2014) e (2009 – 2010)

Presidente do Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas (2008 – 2015)

Presidente da AHPMV – Associação de Hotéis e Pousadas de Monte Verde (2004 – 2015)

Secretário Municipal de Turismo de Camanducaia – Monte Verde (2005 – 2010)

Proprietário do Hotel Cabeça de Boi – Monte Verde – desde 1980

Proprietário da CIH Agencia e Operadora Turismo – São Paulo – desde 1984

Qualificação:

Administração de Negócios – Milwaukee– Wisconsin – EUA

CEATEL Centro de Estudos Avançados de Turismo e Hotelaria

FAAP – Analista de Sistemas – Urbanização e Métodos

ADVAL – Mercado de Capitais

FMU – Quatro anos de Economia

Agente de Viagens pelo Ministério do Turismo

2º Tenente R2 – Exercito Brasileiro – Cavalaria

Experiências em turismo internacional (EUA, Europa, Ásia e África)

Fluência em inglês e francês

Espanhol básico

Italiano básico

Premiações em sua gestão:

Melhor Gestão Regional de Turismo do Brasil 2011 – Roteiros do Brasil – Ministério do Turismo — Circuito Serras Verdes

Melhor Gestão de Destino Turístico do Brasil 2010 – Roteiros do Brasil – Ministério do Turismo — Camanducaia / Monte Verde

2º Colocado como Melhor Propaganda e Marketing do Brasil 2010 – Roteiros do Brasil – Ministério do Turismo — Camanducaia / Monte Verde

2º Colocado como Melhor Gestão de Turismo Regional do Brasil 2010 – Roteiros do Brasil – Ministério do Turismo — Circuito Serras Verdes

Monte Verde considerado Melhor Destino de Inverno do Brasil pelo Guia Quatro Rodas – 2010

Monte Verde considerado Melhor Destino de Romance do Brasil pela Revista Viaje Aqui – 2010

Ações relevantes:

Participação e execução de 148 Feiras de turismo nacionais e internacionais

143 palestras sobre organização e promoção de destinos turísticos

Redação e produção das revistas Divirta-se em Monte Verde e Divirta-se no Serras Verdes (24 edições)

Completa reestruturação da Secretaria Municipal de Turismo de Camanducaia-MG, ganhando o premio de melhor gestão do Brasil

Completa reestruturação da Estância de Governança Circuito Serras Verdes do Sul de Minas, ganhando o premio de melhor gestão do Brasil

Empresário desde 1980 com empreendimento hoteleiro de sucesso

Completa restruturação da Secretaria de Turismo de Minas Gerais

Criação do PIT – Plataforma Integrada de Turismo que esta sendo instalada em todos os Estados

Presidente do Programa “Mais Gastronomia”.

Criação do Programa e Sistematização do ICMS Turístico

Criação e gestão do “Vem Passarinhar”

Criação e gestão do “Escola na Trilha” onde formou três mil alunos



