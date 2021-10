Saúde de Vila Velha abre processo seletivo para médicos e farmacêuticos

Por Redação - Redação 13

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou no Diário Oficial desta segunda-feira (25), a abertura de um novo Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de Médicos e Farmacêuticos.

Continua depois da publicidade

Os candidatos que conquistarem a aprovação e contratação no Processo Seletivo da Saúde deverão exercer carga horária de 24h semanais (para médicos clinico geral, pediatra e obstetras plantonistas), 20h (para médico psiquiatra infantil e adulto) e 20h (para médico infectologista). Quanto às vagas destinadas a farmacêuticos, serão para 30 e 40h semanais.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico clicando aqui, com preenchimento do formulário de inscrição, no período de 08h: 00 do dia 26/10/2021 até às 17h do dia 08/11/2021.

O processo seletivo será realizado em etapa única (avaliação de títulos), de caráter eliminatório e classificatório. O edital pode ser conferido clicando AQUI.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].