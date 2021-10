Saiba porque as cigarras estão cantando e conheça curiosidades sobre este inseto

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 496

Se você mora na região Sul do Espírito Santo ou em outras regiões capixabas, então, deve estar, intrigado com a cantoria das cigarras. Mas, essa barulhada toda feita em coro, não tem relação com épocas de chuvas, segundo biólogos.

Na verdade, as cigarras começam a ecoar seus cânticos no início da primavera. Esse som surge porque é com ele que os machos conseguem atrair as fêmeas para o acasalamento.

De acordo com a biologia, o barulho estridente é feito pelo macho. A fêmea canta mais baixo. Como a fase adulta desses insetos dura aproximadamente dois meses, a cigarra acasala, coloca os ovos e depois morrem.

Na primavera, a espécie que emite o som mais forte é a maior. Já durante o verão, entre janeiro e fevereiro, é a vez dos tipos menores de cigarra, que têm o canto menos ruidoso.

Curiosidades sobre as cigarras

Esses insetos se alimentam da seiva das plantas. Quando são ninfas, se alimentam da seiva que fica nas raízes. Porém, na fase adulta esse mesmo alimento é retirado das folhas e do caule das plantas.

Normalmente, a Ingazeira, o pé de eucalipto e o abacateiro são as plantas hospedeiras mais prejudicadas pelas cigarras. Tudo isso sem contar com o cafezal, área muito escolhida por esses insetos.

Elas cantam até estourar?

Segundo um conto popular, as cigarras cantam até estourarem. Isso não é verdade. O canto desses insetos serve apenas para criar o ambiente de acasalamento. Os “corpos” encontrados nas árvores são os exoesqueletos das cigarras, quando elas se transformam.

