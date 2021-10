Sábado (30) chuvoso no Espírito Santo; confira a previsão

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 30

Advertisement

Advertisement

O tempo continua instável no Espírito Santo, neste sábado (30). De acordo com o Incaper, a previsão é de chuva para todas as regiões do Estado. O vento sopra com até moderada intensidade entre o Litoral Sul e o Metropolitano. As temperaturas tendem a sofrer leve declínio, mas o calor predomina durante o dia.

Continua depois da publicidade

Na Grande Vitória, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. A partir da tarde, nas proximidades do Caparaó, possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas, em pontos isolados. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. A partir da tarde, no trecho oeste da região, possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas, em pontos isolados. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Continua depois da publicidade

Na Região Norte, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos.Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].