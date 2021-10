Resgate+: programa prevê resgate da fauna silvestre em situação de risco

Por Redação - Redação 13

Portaria do Ministério do Meio Ambiente instituiu o Programa Nacional de Resgate de Fauna Silvestre. O Resgate+ terá, entre suas finalidades, a adoção de medidas visando ao afugentamento, resgate, atendimento e assistência de animais silvestres em situação de risco e vulnerabilidade nos seis biomas do país. A portaria foi publicada nesta quarta-feira (6) no Diário Oficial da União.

