Projeto 'Homem que é Homem' é lançado em Mimoso do Sul

A Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Div-Deam) realizou, na última sexta-feira (15), a expansão do projeto “Homem que é Homem”, no município de Mimoso do Sul, sendo o 17º município a ser contemplado com esta ação. O projeto visa a contribuir para a redução da violência contra a mulher no Estado, atuando numa perspectiva preventiva (socioeducativa).

A solenidade de lançamento aconteceu na Câmara de Mimoso do Sul e contou com a presença de diversas autoridades. O projeto demonstrou a integração entre todos os órgãos do município que estão somando esforços para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher na cidade.

A chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, delegada Cláudia Dematté, apontou que uma das grandes relevâncias do projeto é o diálogo com a sociedade e com os homens. “No que se refere às questões que envolvem relacionamentos baseados na violência, uma vez que comportamentos machistas, sexistas e misóginos ainda integram as concepções de masculinidade, precisamos trabalhar na desconstrução desses valores, sendo o projeto ‘Homem que é Homem’ um mecanismo de extrema relevância. É um diferencial na PCES, pois é a Polícia trabalhando não só com a repressão, mas também com a prevenção e em conjunto”, enfatizou.

A coordenadora do Projeto “Homem que é Homem”, delegada Natália Tenório, destacou que o processo de expansão tem gerado bons frutos, o que vem chamando atenção de outros municípios do interior do Estado. “Toda a sociedade, o sistema de Justiça Criminal e os gestores municipais estão convencidos das vantagens em enfrentar a violência contra a mulher, também numa perspectiva preventiva, pois apenas a repressão aos crimes com motivação de gênero, desacompanhada de ferramentas aptas a propor a desconstrução social de valores machistas e patriarcais, definitivamente não será capaz de frear a epidêmica violência contra a mulher na sociedade brasileira”, disse a delegada.

A gerente da Mulher, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Michelle Meira, ressaltou que a expansão do Projeto “Homem que é Homem” está alinhada com a proposta de trabalho do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. “Foi pensado metodologicamente para atuar nos eixos de controle da criminalidade e da prevenção à violência, a partir da ampliação do acesso aos serviços básicos e à promoção da cidadania em regiões caracterizadas pelos altos índices de vulnerabilidade social”, acrescentou.

O Projeto

Lançado em 2015 e idealizado por psicólogas e assistentes sociais da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), o Projeto “Homem que é Homem” foi elaborado com a finalidade de contribuir para a redução da violência contra a mulher no Estado, atuando numa perspectiva preventiva (socioeducativa). Tendo em vista os excelentes resultados atingidos, a partir do ano de 2017, a Polícia Civil passou a expandi-lo para os municípios do interior do Estado, após estabelecer parcerias com as prefeituras interessadas em executar o projeto nos territórios.

A partir do ano de 2019, o projeto foi inserido no eixo de proteção social do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, fazendo com que fosse para os municípios do interior, com o objetivo de reduzir a violência, garantindo a redução de vulnerabilidades e a promoção de cidadania em todo o Estado, no que pese a priorização de alguns territórios.

“Nosso principal propósito é o de refletir sobre a possível origem desse sentimento agressivo e induzir ao questionamento das atitudes violentas. Para isso, introduzimos nossas reuniões com disparadores, sejam imagens, propagandas ou letras de músicas, que levem à discussão de temas, como o machismo, masculinidade tóxica e a diferença de gênero”, explicou a psicóloga do projeto, Ana Paula Patrocínio.

Os temas abordados contemplam relações de gênero, formas pacíficas de lidar com os conflitos, identificação e reflexão a respeito das violências nas relações, bem como aspectos relativos à relação familiar, propondo pensar o espaço subjetivo ocupado na família como um lugar democrático de convivência.

“Temos aplicado todos os esforços necessários para o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no Estado do Espírito Santo, seja por meio da repressão, com investigações, prisões em flagrante e a realização das Operações Maria’s. Por outro lado, trabalhamos com a prevenção, sendo o projeto ‘Homem que é Homem’ um mecanismo de extrema relevância. Dessa forma, continuaremos trabalhando para que o Projeto seja expandido para todos os municípios do Estado”, pontuou a chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, delegada Cláudia Dematté.

A metodologia de trabalho do projeto em Mimoso do Sul pretende realizar cinco ciclos, contendo oito encontros em cada ciclo. Os ciclos acontecerão nas terças-feiras, na sede da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Econômico de Mimoso do Sul, de 19h às 21h, com atividades, como rodas de conversa, palestras, dinâmicas de grupo, debates, apresentações de vídeos, entre outras.

Solenidade

A solenidade aconteceu na Câmara de Mimoso do Sul e contou com a presença e fala das seguintes autoridades: prefeito de Mimoso do Sul, Peter Nogueira da Costa; vice-prefeito e secretário de Assistência e Desenvolvimento Social e Econômico de Mimoso do Sul, Paulo Renato Barros; delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, Cláudia Dematté; gerente de Proteção à Mulher da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Michelle Meira; delegado-chefe da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e titular da Delegacia de Mimoso do Sul, delegado Rômulo Carvalho Neto; juíza da 2ª Vara de Mimoso do Sul, Lara Carrerra Arrabal Klein; promotor de Justiça de Mimoso do Sul, Arthur Assad Estefan Mosso; psicóloga do Projeto “Homem que é Homem”, Ana Paula Milani Patrocínio.

Também estiveram presentes no lançamento vereadores e secretários de Mimoso do Sul; a procuradora-geral do município, Dayana de Souza Xavier; o controlador-geral do município, Lenilson Porcino Júnior; vários servidores da Prefeitura e da Câmara Municipal; a equipe de policiais civis do município de Mimoso do Sul; a investigadora do Projeto “Homem que é Homem”, da Polícia Civil, Renata Duarte Lima; o investigador da Div-Deam, Roberto Greco.

