Procon convoca postos de combustíveis para reunião sobre preços em Cachoeiro

O Procon de Cachoeiro convocou uma reunião com o Sindipostos e proprietários de postos de combustíveis do município, com o objetivo de discutir os preços praticados dos combustíveis para o consumidor final. O encontro será realizado na quarta-feira (6), a partir das 14h, no auditório da escola municipal Zilma Coelho Pinto, no bairro Ferroviários.

Em todo o país, a gasolina teve aumento de 51% ao longo do ano de 2021, e existe a probabilidade de que os valores cresçam ainda mais. O Espírito Santo é um dos dez estados com o mais alto preço médio dos combustíveis do Brasil, segundo levantamento da Agência Nacional no Petróleo (ANP) – o preço do litro de gasolina nos postos do estado pode chegar a R$ 7,00.

“Em razão de não haver tabelamento de preços de combustíveis e o fato, amplamente divulgado na imprensa local, de que os valores praticados em Cachoeiro de Itapemirim são os mais altos do estado, essa reunião se faz necessária para melhor cumprir o direito à informação aos consumidores”, explica o coordenador executivo do Procon de Cachoeiro, Fabiano Pimentel.

O Procon de Cachoeiro realiza pesquisa de preços de combustíveis em cada 15 dias – sempre às quartas-feiras – e disponibiliza publicamente os dados para que toda a população saiba onde estão os postos que praticam os valores mais em conta. A lista completa pode ser conferida na página do órgão no site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br/procon).

