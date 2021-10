Prefeitura de Cachoeiro realizará “Dia D” de vacinação contra raiva

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 23

Os tutores de animais de estimação terão mais uma oportunidade de imunizar seus pets com a vacina antirrábica. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realizará, na área urbana de Cachoeiro, nos dias 16 e 23 de outubro, o Dia D de vacinação contra a raiva.

Voltada para cães e gatos a partir de 90 dias de vida, a ação contará com 64 pontos de atendimento, em diversos bairros – veja lista abaixo -, e ocorrerá das 8h às 16h.

Os animais deverão ser acompanhados por tutores maiores de 18 anos, que precisarão apresentar documento pessoal com foto e o cartão de vacina do bichinho – caso não tenha, o documento será providenciado no momento da vacinação.

A aplicação da vacina antirrábica também é realizada na sede da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), que fica localizada na avenida Frederico Augusto Coser, sem número, bairro Aeroporto (antigo CCZ). O atendimento é gratuito, feito de segunda a sexta, das 7h às 16h, dentro de todas as normas sanitárias, inclusive, com atenção à prevenção à infecção por coronavírus. Por isso, todos deverão estar de máscaras.

Segundo o gerente de Vigilância Ambiental do município, Fábio Gava, o Dia D de vacinação será realizado para facilitar o acesso da população à aplicação da vacina em seus animais de estimação. “Vamos disponibilizar vários pontos de vacinação, para alcançar as pessoas que encontram dificuldades em se dirigir até a UVZ”, afirmou.

A raiva é uma doença infecciosa transmitida ao ser humano pela saliva e secreções de animais infectados, principalmente por mordeduras, arranhaduras e lambeduras. Cães e gatos são a principal fonte de infecção, mas há também os morcegos, raposas, gatos do mato, saguis, gambás. A letalidade da doença é de quase 100%.

“Estamos programando essa ação para reforçar a aplicação da vacina antirrábica nos animais de estimação em nossa região. É de grande importância que os tutores se atentem às datas, e levem seus pets para receber a vacina. Essa doença é letal, perigosa para humanos e animais, e já foi erradicada em alguns países, graças aos programas de vacinação”, comentou o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Vacinação no interior

No último mês de setembro, a Semus realizou ações de vacinação de cães e gatos no interior e nas sedes de distritos. Foram disponibilizados 22 locais de vacinação, incluindo pontos de vacinação itinerantes, para alcançar comunidades mais afastadas.

Até o momento, o município de Cachoeiro de Itapemirim está com 9.696 animais imunizados, sendo 7.745 cães e 1.951 gatos. Com as ações do DIa D da campanha de vacinação antirrábica, a Prefeitura espera imunizar mais 20 mil animais de estimação.

Locais de vacinação no dia 16

Abelardo Machado – Unidade Básica De Saúde

Aeroporto II – Unidade De Vigilância De Zoonoses

Alto Amarelo – Escola Municipal Virginia Athaide Coelho

Alto Village – Unidade Básica De Saúde

Álvaro Tavares – Igreja Católica São Brás

Amaral – Escola Municipal José Paineiras e quadra de esporte\Unidade Saúde

Amarelo – Associação De Moradores Amobam

Aquidaban – Ginásio Ermo Gomes e Unidade de Saúde

Arariguaba – Igreja Batista

Baiminas – Gerência De Transportes

Bela Vista – Seminário Bom Pastor

Coronel Borges – Super Creche (Olga Dias)

Ferroviários – Escola Municipal Zilma Coelho Pinto

Independência – Igreja Nossa Sra De Fátima

Monte Belo – Igreja Assembleia De Deus Ministério Cachoeiro

Nossa Sra. Aparecida – Escola Municipal Maria do Carmo Magalhães

Nossa Sra. Da Glória – Associação De Moradores

Nossa Sra. Da Penha – Unidade Básica de Saúde

Novo Parque – Igreja Batista e Unidade Básica de Saúde

Paraíso – Escola Municipal Waldy Freitas

Rubem Braga – Igreja São Cristão e Emeb Profª Gércia Ferreira Guimarães

Santa Cecília – Escola Municipal Albertina Macedo

São Geraldo – Igreja Batista

São Luiz Gonzaga – Escola Municipal Profª Juracy Cruz

Sumaré – Escola Fraternidade Luz

União – Escola Municipal Monteiro Lobato e Unidade De Saúde

Village Da Luz – Super Creche

Locais de vacinação no dia 23

Aeroporto – Escola Hosana Salles

Aeroporto II – Unidade De Vigilância De Zoonoses

Agostinho Simonato – Unidade De Saúde e Igreja Católica Santa Terezinha

Alto Coramara – Escola Municipal Prof Deusdedth Baptista

Alto Eucalipto – Escola Municipal Governador Eurico Vieira De Resende

Alto Zumbi – Igreja Católica Sant Ana

Basílio Pimenta – Praça Abel Santana

Boa Vista – Unidade De Saúde

Campo Leopoldina – Igreja Católica Santo Ezequiel Moreno

Coramara – Emeb Coramara

Gilson Carone – Unidade Básica de Saúde e Residencial Otacílio Ronchetti

Jardim Itapemirim – Emeb Galdino Teodoro da Silva

Luiz Tinoco da Fonseca – Unidade De Saúde

Marbrasa – Igreja Católica São José

Monte Cristo – Conselho Tutelar

Nova Brasília – Ginásio Municipal De Esportes\Trânsito

Parque Laranjeiras – Escola Municipal Profª Lucilia Araujo Moreira

Otton Marins – Quadra de esporte\Unidade De Saúde e escola Rotary

Recanto – Casa Mestre Salatiel e Unidade De Saúde

São Francisco De Assis – Escola Municipal São Francisco de Assis

São Lucas – Associação De Moradores

Pinto Bandeira – Quadra\Associação De Moradores

Teixeira Leite – Escola Elísio Cortes Imperial\Igreja

Valão – Unidade De Saúde

Vila Rica – Quadra\Associação de. Moradores\Unidade De Saúde

Waldir Furtado Amorim – Unidade De Saúde Zumbi I – Escola Municipal Julieta Depes Tallon

