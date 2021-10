Prefeito de Cachoeiro faz apelo para população se vacinar contra a Covid-19

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 133

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, fez por meio de suas redes sociais, um apelo para que a população buscasse se vacinar contra a Covid-19, para poder atingir a classificação de “Risco Muito Baixo”, na matriz do Mapa de Risco do Governo do Espírito Santo.

No vídeo, o prefeito explica aos cachoeirenses que não há mais necessidade de agendamento ou esperar a faixa etária, além de outras facilidades para que os munícipes possam tomar as doses das vacinas.

“Quero fazer um convite especial para quem ainda não tomou a vacina contra a Covid-19, seja a primeira, segunda ou a dose de reforço. Lembra que precisava agendar? Não precisa mais! Lembra que precisava aguardar sua faixa etária ou a chegada de mais doses? Não precisa mais”, afirma Victor.

Ainda em seu pronunciamento, Victor fala que é somente através da vacinação que Cachoeiro conseguirá retornar para rotina com mais liberdades antes da pandemia do novo coronavírus.

“Se a gente conseguir aumentar o percentual de imunizados, Cachoeiro pode ir para o “Risco Muito Baixo” na matriz de risco estadual. Isso significa a suspenção das medidas restritivas, principalmente ao que diz respeito a realização de eventos, acesso a locais com maior movimentação de pessoas e quem sabe a desobrigação do uso de máscara em locais abertos”, completa o prefeito.

Vacinação contra a Covid-19

A vacinação continua ocorrendo nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde), sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

Devem se vacinar as pessoas a partir de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose; pessoas que estão com a segunda dose atrasada ou por vencer; pessoas de 60 anos ou mais que devem receber a dose de reforço; imunossuprimidos (baixa imunidade), desde que tenham tomado as duas doses ou a vacina de dose única há mais de 28 dias; profissionais de saúde, desde que tenham tomado a segunda dose ou vacina de dose única há seis meses ou mais.

Para os idosos, houve diminuição do tempo de espera entre a segunda dose e a dose de reforço de cinco para quatro meses.

No caso das pessoas que precisam tomar a segunda dose, poderão se vacinar quem recebeu vacina: da Astrazeneca, há mais de 56 dias (10 semanas); da Pfizer, há mais de 56 dias (8 semanas); da Coronavac, há mais de 28 dias (4 semanas).

Também passou a ser permitido que pessoas que tomaram a vacina da Astrazeneca, há 56 dias ou mais, recebam a segunda dose com o imunizante da Pfizer.

Na hora de se vacinar, é necessário mostrar documento de identidade, cartão de vacinas e cartão do SUS ou CPF.

