Prazo de inscrição da Lei Rubem Braga é prorrogado para o dia 15 de novembro

Por Basílio Machado - Basílio Machado 17

O prazo de inscrição para projetos culturais no edital da Lei Rubem Braga de Cachoeiro de Itapemirim foi prorrogado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult). Agora, os artistas e fazedores de cultura têm até 15 de novembro para enviar suas propostas.

O edital com as informações completas, junto aos formulários e demais documentos anexos, podem ser conferidas no site www.cachoeiro.es.gov.br/editais. As inscrições deverão ser feitas através do compartilhamento de arquivos digitais por e-mail. Já o aviso de prorrogação foi publicado nesta quinta-feira (28), no Diário Oficial do Município.

Nesta edição da Lei Rubem Braga, serão contemplados 60 projetos de até R$ 10 mil em 12 áreas: Música; Dança; Teatro, circo e ópera; Cinema, fotografia e vídeo; Literatura; Artes plásticas, artes gráficas e filatelia; Folclore e capoeira; Carnaval; Artesanato; História; Preservação e restauração de acervo e patrimônio histórico e cultural de museus e centros culturais; e, novidade neste ano, Artes Integradas, que visa abarcar propostas que não se enquadram em apenas uma linguagem artística.

Avaliadores

No caso dos avaliadores, o prazo de inscrição do edital segue o mesmo: 31 de outubro (até as 23h59). Mais de 90 profissionais de todo o Brasil já se inscreveram.

Haverá seleção de um profissional para cada uma das 12 áreas, podendo haver a contratação de uma mesma pessoa para mais de uma área. O valor a ser pago é de 10 UFCI (Unidade Fiscal de Cachoeiro de Itapemirim – em 2021, o valor de 1 UFCI é de R$ 19,94) por projeto avaliado, com parecer emitido.

No total, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo investirá R$ 650 mil no pagamento dos projetos e dos avaliadores.

