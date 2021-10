Polícia procura por celular de vendedora assassinada para contestar versão de pecuarista

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 83

Mesmo com a confissão do pecuarista de 54 anos – que assassinou a vendedora Roseli Valiati Freitas, 47 anos, no último domingo (17), em Cachoeiro de Itapemirim – a Polícia Civil ainda busca a motivação do crime. O celular de Roseli não foi encontrado até o momento, e por isso, as investigações continuam.

A versão apresentada pelo homem, com quem Roseli se relacionava desde abril deste ano, é diferente do que a família relatou à polícia. Segundo o pecuarista, ele decidiu matar a vendedora porque ela insistia em assumir o romance, mas ele era contra essa decisão, por já estar comprometido com outra pessoa. Diante da suposta obstinação de Roseli, de acordo com o depoimento dele à Polícia Civil, o homem decidiu terminar a relação atirando contra a cabeça da vítima.

Já a família de Roseli diz que, quem queria dar um basta na relação, era ela. “Isso é mentira dele. É mentira dele. Ela só queria resolver a situação. Ela não queria que ele ficasse com ela e com outras mulheres. Ela não precisava disso”, afirmou Clodoaldo Valiati, irmão de Roseli. Os familiares de Roseli acreditam que o pecuarista tenha assassinado a mulher após a decisão dela de acabar com o romance.

As investigações apontaram que o suspeito planejou o assassinato da vítima e, no dia do crime, convidou a vendedora para assistir ao jogo do Flamengo em sua casa, já com a intenção de matá-la.

“Ele queria resolver de uma forma ou de outra. Ou na conversa ou dessa maneira que ele encontrou. O intuito dele era resolver, nem que para isso ele tivesse que matar.”, contou o delegado Felipe Vivas.

Ainda segundo a PC, o acusado disse não ter visto ou sumido com o celular da mulher. No entanto, a polícia busca pelo aparelho para saber quais foram as últimas trocas de mensagens entre eles. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) pede a quem tiver informações que ajudem no trabalho da polícia para denunciar por meio do 181. Não é preciso se identificar.

